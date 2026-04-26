海內外台灣國是會議今登場 總統賀電：攜手共進打造堅韌台灣

第十四屆海內外台灣國是會議，日本眾議院、前防衛副大臣中山泰秀做專題演講。右為印太戰略智庫執行長矢板明夫。（記者王藝菘攝）

台灣國家聯盟與世界台灣人大會今日在台北舉行「第14屆海內外台灣國是會議」，今年以「國家正常化：台日美關係新展望」主題，邀請美日政要參與；賴總統致賀電指出，期盼藉由此次盛會，凝聚國人主體意識，攜手共進打造堅韌台灣。

總統府資政姚嘉文宣讀總統賀電表示，期盼藉由此次盛會，凝聚國人主體意識，守護自由民主價值，結合世界挺我量能，建構夥伴合作關係，攜手共進打造堅韌台灣。敬祝活動圓滿成功，諸位健康愉快。

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副總統蕭美琴致賀電提及，多年以來，此一平台深化鄉親團結向心，拓展國際發聲管道。抵抗威權主義擴張，鞏固民主發展成果，貢獻良多。

姚嘉文致詞說，海內外台灣國是會議室每年都會舉辦的重要活動，讓海內外台灣人能夠相互溝通。台灣的問題非常多，很多人會批評台灣政府，稱民進黨已經執政，很多事還是沒有做，自己是認為台灣人的力量已經不夠，如果台灣人之間還互相批判，力量將會抵消。

台灣國家聯盟總召集人郭重國指出，最終目標是台灣正名及制憲。海內外台灣國是會議的使命，是要凝聚全體台灣人的集體共識。唯有以知識武裝自身，方能有效應對中國的統戰滲透與認知作戰，進而鍛鍊出內部團結的堅韌力量。

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