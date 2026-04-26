延續縣市合作交流 台東縣府訪馬祖

台東縣政府訪問團飛抵馬祖，參觀馬祖的離島醫療服務，做為擁有蘭嶼、綠島的台東縣府參考。（連江縣政府提供）

為促進縣市交流，台東縣政府由秘書長盧協昌與衛生局長孫國平率隊，偕同多位局處主管，來馬展開為期4天3夜的「醫療及緊急醫療品質提升交流縣外參訪活動」。參訪團於昨天（25日）抵達南竿，受到連江縣長王忠銘與縣府團隊的熱烈歡迎；團隊並前往連江縣立醫院實地考察，針對離島醫療實務與經驗展開深度交流。

王忠銘對於台東縣訪問團隊的到來表達熱忱歡迎，他並親自介紹馬祖人文特色。王忠銘指出，去年曾帶領縣府主管團隊赴台東參訪，雙方互動密切，此次台東縣組團回訪，不僅是延續縣市合作情誼，更希望台東縣府團隊，能在參訪過中感受馬祖獨特的島嶼魅力。

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台東縣政府秘書長盧協昌表示，他已經是第6次訪問馬祖，帶領縣府團隊來看馬祖國際藝術島的成功經驗，對於今年將舉辦台東博覽會的台東縣而言，深具借鏡價值。

主辦此次交流的台東縣衛生局長孫國平走訪連江縣立醫院及衛生所指出，馬祖在人力精簡下仍能維持高品質的排班連貫性，尤其是IDS支援醫師制度的運作、離島衛生所配置復健師照護長者等做法，展現出極高的醫療韌性。

孫國平提到，東引設有直升機降落場，對於離島緊急醫療後送至關重要，這點與同樣擁有蘭嶼、綠島的台東縣具有共通性，如何優化有限資源下的醫療服務，是兩縣共同的重要課題。

台東縣府訪問團，此次將訪問南竿、北竿及東引，由連江縣衛生局長陳美金與縣立醫院院長張志華引導，深入了解區域醫療整合與轉診體系。

台東縣政府訪問團飛抵馬祖，連江縣長王忠銘（圖中站者）親自解說。（連江縣政府提供）

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