為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    沈伯洋剪短髮改形象 陳冠安諷：民進黨要把沈伯洋「去沈伯洋化」

    2026/04/25 21:01 記者甘孟霖／台北報導
    立委沈伯洋今以新髮型亮相。（記者甘孟霖攝）

    立委沈伯洋今以新髮型亮相。（記者甘孟霖攝）

    民進黨籍立委沈伯洋披掛出征台北市長呼聲近期越來越高，他今（25日）公開亮相，竟一改過往招牌的中長爆炸頭髮型，一口氣將長度剪到耳上。國民黨籍台北市議員參選人陳冠安批評，民進黨要把沈伯洋「去沈伯洋化」，直言政治不該是角色扮演。

    陳冠安質疑，當一個人換了腦袋、換了外觀，從裡到外通通不一樣，他還是原本的他嗎？當一台機器，換了全部外殼、換了全部零件，還稱得上是原本那台嗎？近期政壇最荒謬的一幕，就是把一個政治人物重做一遍，還試圖說服大家是轉型升級。

    他說，民進黨現在的操作很清楚，不是要推派沈伯洋，而是打造一個「去沈伯洋化」的沈伯洋，不能再高談抗中保台，不能維持過去強烈鮮明的立場，甚至連象徵性的黑熊形象與Q毛都要修剪。從理念到外型，從論述到風格，全面重塑。

    陳冠安直言，這就是認為原本的沈伯洋，根本不具備選台北市長的條件，所以必須重新包裝，變成一個更符合選舉市場的產品。但如果一個人需要被徹底改造，才能站上選舉舞台，那這個人本身的政治適格性，不就已經被否定了嗎？

    陳冠安也說，如今民進黨黨內一片吹捧，看似在拉抬聲勢，實際上卻是不斷側面證明，原本的沈伯洋連自己人都不買單，政治不該是角色扮演，更不該是人設工程，當一個政黨開始用改造人格的方式推人選，問題早已不在候選人，而是從側面反映出，民進黨台北市長這一局的進退失據。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播