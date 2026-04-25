沈伯洋剪短髮改形象 陳冠安諷：民進黨要把沈伯洋「去沈伯洋化」

立委沈伯洋今以新髮型亮相。（記者甘孟霖攝）

民進黨籍立委沈伯洋披掛出征台北市長呼聲近期越來越高，他今（25日）公開亮相，竟一改過往招牌的中長爆炸頭髮型，一口氣將長度剪到耳上。國民黨籍台北市議員參選人陳冠安批評，民進黨要把沈伯洋「去沈伯洋化」，直言政治不該是角色扮演。

陳冠安質疑，當一個人換了腦袋、換了外觀，從裡到外通通不一樣，他還是原本的他嗎？當一台機器，換了全部外殼、換了全部零件，還稱得上是原本那台嗎？近期政壇最荒謬的一幕，就是把一個政治人物重做一遍，還試圖說服大家是轉型升級。

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他說，民進黨現在的操作很清楚，不是要推派沈伯洋，而是打造一個「去沈伯洋化」的沈伯洋，不能再高談抗中保台，不能維持過去強烈鮮明的立場，甚至連象徵性的黑熊形象與Q毛都要修剪。從理念到外型，從論述到風格，全面重塑。

陳冠安直言，這就是認為原本的沈伯洋，根本不具備選台北市長的條件，所以必須重新包裝，變成一個更符合選舉市場的產品。但如果一個人需要被徹底改造，才能站上選舉舞台，那這個人本身的政治適格性，不就已經被否定了嗎？

陳冠安也說，如今民進黨黨內一片吹捧，看似在拉抬聲勢，實際上卻是不斷側面證明，原本的沈伯洋連自己人都不買單，政治不該是角色扮演，更不該是人設工程，當一個政黨開始用改造人格的方式推人選，問題早已不在候選人，而是從側面反映出，民進黨台北市長這一局的進退失據。

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