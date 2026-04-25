柯志恩明邀盧秀燕站台 黃敬雅曝2位美國媽媽連線心態

黃敬雅認為，柯盧合體更暴露出國民黨內部「親中vs.親美」路線歧異正加速檯面化。（圖擷自黃敬雅臉書）

國民黨高雄市長參選人柯志恩明（26日）將邀請台中市長盧秀燕南下高雄，舉辦「好媽媽連線」合體造勢，市議員參選人黃敬雅今（25日）指出，兩位美國媽媽連線，或許也是抱存洗刷親中標籤的政治投機心態，國民黨內部的親中、親美路線之爭，茶壺風暴恐將持續上演。

黃敬雅指出，柯志恩日前才公開嘲諷對手賴瑞隆與蔡英文前總統、陳其邁市長等黨內人士站台，稱此舉是「領袖魅力待加強」、「缺乏基層實力」才需要大咖幫忙。言猶在耳，柯志恩明天卻急於找來具備總統企圖心的台中市長盧秀燕合體。

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黃敬雅質疑，在柯志恩眼中，盧秀燕究竟算什麼咖？若依照柯陣營自己的標準，找重量級政治人物站台就是魅力不足，那如今急著邀請未來總統熱門人選南下救援，恰恰證明了自己才是真正對選情毫無底氣。

黃敬雅進一步分析，柯盧合體更暴露出國民黨內部「親中vs.親美」的路線歧異正在加速檯面化。在習鄭會後，台灣社會對國民黨的親中路線疑慮加劇。過去與鄭麗文情同姐妹、甚至被稱「支持柯志恩就是支持鄭麗文」的柯陣營，如今卻刻意避開黨中央，選擇與黨內相對親美的盧秀燕結盟。

黃敬雅直言，這顯然是柯志恩試圖切割、洗刷自身親中標籤的政治操作。她也諷刺道，柯志恩與盧秀燕兩人的子女皆在美國發展，這場造勢堪稱「美國媽媽連線」，兩人不僅默契十足，更是從子女的人生規劃上身體力行地實踐如何親美。

黃敬雅強調，從國民黨先前在軍購條例上出現親美與親中的立場矛盾，到趙少康透過美媒坦承應扭轉反美標籤，再到今日柯志恩急尋盧秀燕結盟，種種跡象皆顯示，國民黨內部的路線風暴，已從黨中央蔓延至各縣市地方選舉。

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