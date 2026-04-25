邱垂正：和平並非躺平 更不是依靠習近平

安倍晉三研究中心第一期安倍政經塾開塾式，陸委會主委邱垂正應邀主講國家基本問題講座。（記者陳逸寬攝）

陸委會主委邱垂正今日指出，兩岸關係的主要影響因素是中國國家主席習近平，在他設定「中華民族偉大復興」歷史任務、對台武力威脅不斷的情況下，「和平不是躺平，更不是依靠習近平」。

邱垂正今日出席政治大學安倍晉三研究中心第一期安倍政經塾開幕式，並進行演講。他指出，近10年來主導與影響兩岸關係的主要因素是「習近平」。

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邱垂正指出，習近平從2012年底掌權至今有三個極端發展，一是權力結構從集體領導變成集中領導，再到定於一尊，習思想貫穿全黨；二是發動狂熱的民族主義；三是習近平有他的歷史任務，例如設定2021年建黨百年的歷史任務是「全面建成小康社會」；而2027年建軍百年的任務，海內外智庫指共軍可能完成對台軍事準備。

邱垂正提到，「最近也有人去呼應對岸的中華民族偉大復興」，他提醒國民黨的朋友要了解中華民族偉大復興的目標，其中一項KPI是解決台灣問題，完成中國統一，這是中華民族偉大復興的必要條件。

他說，中共全國兩會時通過「民族團結進步促進法」，就是把民族復興跟國家統一結合在一起，變成所有中國人的義務。在這種時候，還有人去呼應中共民族復興、國家統一，「讓我非常不理解」。

邱垂正指出，中共軍機艦擾台的情況也越來越嚴重，疫情期間1架都沒有，這兩年，每年都有超過5000架共機，其中3000架飛越海峽中線；共艦一年也有2500艘次，每天占滿台海鄰接區。除了大型軍演外，中共每個月還有3至4次小型軍演，一年有40次聯合戰備警巡，「有人說它已經不是軍事演習了，它是犯台的一個預演」。

邱垂正還提到，中國一直在做戰爭準備，強化供給韌性，比如糧食不依賴進口也可以撐1年以上；戰備儲備能源可以撐140天。中國也在發展自己的支付系統，避免發動戰爭時受各國制裁。他還聽說，現在中國醫師、護理師要取得證照要簽志願書，為兩岸開戰支援做準備。

邱垂正強調，台灣要積極地做好全社會的防衛韌性。他說，「和平絕對不是幻想和平，和平更不是躺平，和平更不是依靠習近平，和平要建立在自己的實力上面」，必須建立在強化自己的國防、自我防衛的力量，強化我們不對稱的戰力。

他表示，台灣將跟理念相近的民主國家深化合作。台灣有三個無可取代的戰略重要性，包括位於第一島鏈核心位置，掌握關鍵高科技供應鏈，以及「民主鏈」，「只有台灣的民主成就跟經驗可以穿透中國國界，去喚醒中國人民追求更好的生活」。

邱垂正最後強調，當一個專制的中國摧毀台灣，是人類文明的倒退，「我想基於這一點，各國都會來協助台灣，台灣並不孤獨」。

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