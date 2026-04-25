宜蘭大同崙埤村長罷免投票 214票過門檻吳秉宗罷免通過

宜蘭大同崙埤村長吳秉宗罷免案，同意票數過罷免門檻。（圖取自內政部全球資訊網）

首次上稿 18:23

更新時間 18:43

宜蘭縣大同鄉崙埤村長吳秉宗被指控護航「東峻礦場開發案」，遭反對開發方連署罷免，同意票數至少要152票才能成立。宜蘭縣選舉委員會今天舉行罷免案投票，下午4點36分開票結束，同意票數214票，不同意120票，已超過罷免門檻。這也是宜蘭有史以來第2位遭罷免的村長。

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宜蘭大同崙埤村長吳秉宗罷免案今天投票，崙埤村選舉人數606人，共計338人投票，投票率55.78%。宜蘭縣選委會公告開票統計結果，同意票214張、不同意票120張、無效票4張。

依選罷法規定，罷免有效同意票數必須多於不同意票數，且同意票數須達原選舉區選舉人總數1/4以上，吳秉宗罷免案已通過罷免門檻，待縣選委會審查後公告停職；依規吳在4年內也禁選同選區、同公職，因此無法參與年底村長選舉。

對於罷免案成立，吳秉宗未接電話，無法取得回應。罷免方、部落會議主席張志文則說，許多村民為保護部落家園特地返鄉投票，選舉結果在預期內，由於年底就要選舉，希望參選人要能守護山林。

罷免案導火線起因於東峻礦場開發案，反對方認為，業者要在崙埤村傳統領域開採礦石，吳秉宗對反對聲浪視若無睹，以行政中立為名行護航之實，因此發動連署罷免。

依地方制度法規定，吳秉宗罷免案成立，所遺任期不足2年不再補選，將由大同鄉公所派員代理至本屆任期屆滿為止。這也是繼2020年宜蘭員山鄉中華村長許正東遭罷免後，第2位被罷免通過的村長。

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