柯志恩邀盧秀燕南下助攻 賴瑞隆：歡迎來看高雄的蛻變

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆（左）歡迎台中市長盧秀燕來高雄看看高雄的蛻變。（記者許麗娟攝）

母親節前夕女力當道，代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩，明（26）日將邀台中市長盧秀燕南下高雄助攻，民進黨高雄市黨部主委已確定由黃捷出任，年輕新女力也將為參選高雄市長的立委賴瑞隆拉抬選情，賴、柯兩人今天下午同台高雄市模範勞工表揚，皆表示各有選舉節奏，賴瑞隆也歡迎盧秀燕來看看高雄的蛻變。

對手柯志恩邀盧秀燕來高雄幫助拉票，賴瑞隆表示，盧秀燕市長也是他過去在立法院的好同事，歡迎她來高雄看看高雄這幾年的蛻變和成長，每個縣市長參選人都有自己的節奏，會照著自己的節奏走，明天他辦了小港後援會成立大會，他會全力以赴，爭取高雄人的支持。

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至於外界憂心賴瑞隆知名度不夠，立委黃捷當選民進黨高雄市黨部主委將可補足「空戰」。賴瑞隆表示，他過去10年在高市府服務，擔任過新聞局長，擔任立委也連續20次獲「公都盟」評選為優秀立委，也是民進黨中評會主委，在知名度上，經過初選相信高雄人對他也有所了解，知道他對高雄的願景，最近很多人對他刻意的醜化、分化和攻擊，這都是選舉過程的一部分，會照既定節奏，爭取年底最大的勝利。

柯志恩則說，盧秀燕在台中的政績有目共睹，也是「媽媽市長」的角色，母親節前來高雄看看她，也與國民黨的議員交流、與高雄鄉親相見歡，可以從她身上學到很多治理城市的方式，未來包括蔣萬安、侯友宜都已答應來高雄讚聲。

黃捷當選民進黨高雄市黨部主委，將與雙北市三都黨部準主委吳沛憶、蘇巧慧女力串連。柯志恩笑說，高雄要彰顯女力就是選一個女生市長，並指自己也將有年輕戰隊，會讓大家耳目一新。

代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩指不只盧秀燕，包括蔣萬安、侯友宜也都答應來高雄助選。（記者許麗娟攝）

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