出席烏來運動會、蘆洲親子活動 蘇巧慧盼發揚烏來山林、泰雅文化

蘇巧慧今（25）日陸戰行程滿檔，先後出席烏來區全區運動會開幕典禮、蘆洲區體育會幼兒體能委員會親子路跑等活動。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（25）日陸戰行程滿檔，先後出席烏來區全區運動會開幕典禮、蘆洲區體育會幼兒體能委員會親子路跑等活動。蘇巧慧說，建設就是一棒接一棒，但要有新觀念、新想法，烏來對她來說不只是有溫泉產業，還有山林文化、泰雅族文化可以說給更多人聽，盼與族人一起讓烏來發光。

蘇巧慧說，烏來美好的文化需要更多資源挹注、發揚，也有一些地方真的需要改變，從台北縣長蘇貞昌到現任新北市長侯友宜，都陸續在地方留下民眾可以利用的體育建設等，建設就是一棒接一棒，但要有新觀念、新想法，所以對她來說，烏來溫泉產業一定要調整法規，以便繼續運作，而烏來也並非只有溫泉產業，還有好山好水的山林文化、泰雅族文化可以說給孩子聽。

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身為阿美族媳婦的蘇巧慧強調，族語傳承極其重要，文化要留住根、文化要長大，她對烏來有許多想做的事情，盼與族人一同努力推動烏來發展、發揚泰雅文化。

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