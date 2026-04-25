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    首頁 > 政治

    張榮味低調赴中引關注！蘇治芬點名張嘉郡：要保密還是給全民說明？

    2026/04/25 17:59 即時新聞／綜合報導
    前雲林縣立委蘇治芬。（資料照）

    前雲林縣立委蘇治芬。（資料照）

    前雲林縣長張榮味4月下旬經由金門前往中國，此行背景與實際目的引發各界關注。對此，前雲林縣立委蘇治芬表示，張榮味到中國，幫台灣人發了什麼聲？傳達了什麼訊息？她相信台灣人一定想知道，但張嘉郡要選雲林縣長，是否要保守秘密？還是可以給全國人民一個說明？

    蘇治芬在臉書發文表示，鄭麗文去中國刻意高調，令人生厭，而張榮味低調的去，在這個時間點，反而像隻悶哼的比特犬，令人又憂又懼。

    她指出，張榮味4月下旬和顏清標在媒體前同框，隔天立刻經金門去中國，身為擁有4+1席立委（丁學忠、3席不分區韓國瑜院長、張嘉郡、許宇甄、1席民眾黨不分區蔡春綢），雲林縣長是他們家，全國農會總幹事是他們家，全國漁會總幹事是他們家，台北農產運銷是他們家，全國合作社場理事主席是他們家，「到中國是誰接待？談了什麼？我當然不知道，但可以確定，不會給他坐『中巴』！」

    蘇治芬說，張榮味到中國，幫台灣人發了什麼聲？傳達了什麼訊息？她相信台灣人一定想知道，因為以國民黨黨內本土派霸主之勢橫吃了「藍白紅」，是誰給了他力道⋯⋯老共就喜歡培植這種人。

    她認為，但張嘉郡要選雲林縣長，是否要保守秘密？還是可以給全國人民一個說明？「否則，為什麼我們要投給她？」

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