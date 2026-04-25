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    首頁 > 政治

    民眾黨桃園提名一波三折 中壢、八德和龜山擬徵召

    2026/04/25 17:08 記者謝武雄／桃園報導
    民眾黨桃園市議員提名一波三折。圖為去年9月黨主席黃國昌（中）主持市黨部啟用儀式。（記者謝武雄攝）

    民眾黨桃園市議員提名一波三折。圖為去年9月黨主席黃國昌（中）主持市黨部啟用儀式。（記者謝武雄攝）

    2026九合一選舉，民眾黨在桃園市市議員提名一波三折，目前僅桃園區徐千晴、平鎮區吳正吉已經公告提名，至於中壢、八德和龜山3區皆有2人以上競爭，都有辦初選，考量3個選區都有爭議，最後黨內選舉決策委員會（選決會）決議將提名權收回，由中央徵召，目前選決會還在評估中。

    民眾黨副秘書長黃成峻表示，平鎮初選由吳正吉、前市黨部主委高宇彥對決，最後由吳正吉勝出，黨內也完成公告，對於高宇彥對外宣稱參選到底，目前黨部只能儘量勸說，但高宇彥若執意以無黨籍參選到底，黨部也只能祝福。

    他也提到，龜山當初是黨代表曾姸潔、區主任高華宏2人要參選，後來曾姸潔未繳15萬元民調初選費，高華宏則是因為哥哥高華駿也要爭取國民黨提名參選，兄弟同時被提名，給外界觀感不好才未提名，由中央徵召。

    至於八德初選由江沛育、林晏良對決，雖然江沛育勝出，但被人檢舉干擾競選，因此，中央將八德提名權收回採徵召方式。

    黃成峻還提到，中壢為媒體人毛嘉慶、前社發部主任張清俊、中央委員林昭印三人相爭，由於相互攻訐議題已脫離問政，部分牽涉私德問題，考量即使勝出也已遍體鱗傷，因此改由中央徵召。

    黃成峻表示，八德、龜山和中壢，將由選決會尋覓適合人選，不排除空降可能，也不排除放棄提名。

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