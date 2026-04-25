柯文哲嗆民眾「貪污證據拿出來」！黃帝穎秒列3大證據打臉

黃帝穎貼出北院判決書表示，至少有三大證據打臉柯文哲。（取自黃帝穎臉書）

民眾黨創黨主席柯文哲今早陪同宜蘭縣長參選人陳琬惠至三星市場掃街拜票時，被一名乘坐電動代步車的長者喊「這貪污的那個」。柯文哲則忍不住回嗆，要他把證據拿出來。對此，律師黃帝穎指出，北院判決書至少三大證據打臉柯文哲。

柯文哲與陳琬惠一行人，今早前進三星市場與攤商、採買民眾互動。陳琬惠見一名乘坐電動代步車長者後，熱絡上前問候，但民眾卻絲毫不領情，不僅表明不用問好，更將頭轉向柯文哲大罵「這就貪污那個」。柯文哲立刻回嗆：「貪污也要拿人的錢哪，你（證據）拿出來！」

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對此，黃帝穎今日在臉書發文表示，北院判決書至少三大證據打臉柯文哲：第一，朱亞虎認罪行賄柯文哲，210萬元7人頭匯款與京華城案大事記佐證圖利過程；第二、柯文哲私吞謝國樑母親等捐民眾黨600萬元。基隆市長謝國樑與民眾黨元老邱佩琳都作證柯文哲拿了捐給民眾黨的錢；最扯的是第三點，柯文哲假藉肖像權名義侵占政治獻金。一筆金流進到柯文哲帳戶後，轉到柯文哲兒子帳戶去買股票。

黃帝穎表示，台北地院完整審理北檢起訴柯文哲案453頁超過29萬字的判決書，也對柯文哲答辯進行回應，柯文哲犯罪證據都在判決書，但柯文哲今天竟嗆民眾「你證據拿出來」，擺明睜眼瞎話。他也諷刺：「柯文哲跟民眾要證據不如回家看判決書，有滿滿的證據。」

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