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    首頁 > 政治

    沈伯洋「短捲髮」造型曝光！管碧玲大讚：像小泉進次郎

    2026/04/25 16:50 即時新聞／綜合報導
    管碧玲大讚，沈伯洋的新髮型很像日本防衛大臣小泉進次郎。（記者方賓照攝、法新社/本報合成）

    管碧玲大讚，沈伯洋的新髮型很像日本防衛大臣小泉進次郎。（記者方賓照攝、法新社/本報合成）

    民進黨立委沈伯洋出征台北市長的呼聲越來越高，他今天和台北市長蔣萬安、副總統蕭美琴一同出席松山慈惠堂的活動，以一頭帥氣的短捲髮現身，新髮型也讓海委會主委管碧玲大讚，「這造型梳直一點就跟日本防衛大臣小泉進次郎一模一樣，我感覺還不錯！」

    沈伯洋揮別以往的「爆炸頭」，將頭髮一口氣剪到耳上，以一頭帥氣的「小捲髮」現身，他受訪時說，他前幾個禮拜有把頭髮修短，但沒想到頭髮長那麼快，所以又趕快再把它修短了一次。

    對此，管碧玲在臉書發文表示，沈伯洋的新髮型相當不錯，她稱，沈伯洋是非常柔軟溫暖的人，也是讓女兒深愛的爸爸，新髮型和個性更「適配」。她大讚，這造型梳直一點就跟日本防衛大臣小泉進次郎一模一樣，捲捲的就年輕時尚一些，「我感覺還不錯！」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「Puma是人才總是能閃閃發光，聽他說話就知道是有料的人」、「變得更清爽又有精神」、「超級帥，一定能打敗萬安」、「帥氣溫暖的Puma，氣勢越來越強」、「學識能力好且多才多藝，不可多得的好人才」。

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