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    首頁 > 政治

    遭詐團盜「戰鬥陀螺照」行騙 陳聖文怒喊：陀螺戰士會讓你付出代價

    2026/04/25 16:44 記者甘孟霖／台北報導
    民進黨台北市議員參選人陳聖文愛玩戰鬥陀螺，並在社群分享。（陳聖文提供）

    民進黨台北市議員參選人陳聖文愛玩戰鬥陀螺，並在社群分享。（陳聖文提供）

    懷舊玩具「戰鬥陀螺」近期又掀起旋風，民進黨台北市議員參選人陳聖文日前也透露自己最近成為「陀螺戰士」，沒想到，今天就有詐騙帳戶使用陳聖文照片，謊稱可以免費送陀螺，陳聖文已報案，更揚言「一定會讓你付出代價」。

    陳聖文昨（24日）在threads上發文說，身為市議員候選人，就是要親民。有些小朋友會來他服務處，他有空就陪小朋友們玩戰鬥陀螺，玩著玩著自己也越買越多，他的陀螺組合真的很強，「強到把超多小朋友打到不來我服務處了」。他更透露之後也想辦比賽，邀民眾共襄盛舉。

    未料，今就有一名自稱是陳聖文助理的帳號，貼出陳聖文坐擁上千顆陀螺的AI變造照片，並說要提供免費索取，每人限領一顆，條件是要關注帳號、轉發貼文。

    陳聖文也立刻在社群平台發文澄清：「所有陀螺戰士們大家好，我是陳聖文。這是詐騙！非常明顯、非常可惡的詐騙！請大家一起幫忙檢舉，我也會立刻到派出所報案！這種專門欺騙善良老百姓的詐騙集團，我一定追到底，讓他付出代價。」

    網路出現陳聖文AI變造照片，謊稱要免費送陀螺。（取自threads）

    網路出現陳聖文AI變造照片，謊稱要免費送陀螺。（取自threads）

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