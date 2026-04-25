雲林林內鄉擬普發3000元！ 地方質疑鄉長選前「合法買票」

劉姿言宣布研擬普發3000元現金，草案已送代表會，預計5月定期會審議。（記者李文德攝）

雲林林內鄉長劉姿言今（25）日在模範母親表揚活動宣布，因應國際情勢擬普發鄉內每人3000元，草案將於5月定期會審議，最慢年底發放。不過也被質疑現階段鄉長已表態爭取連任，此措施在選前，有「合法買票疑慮」。劉強調，該案需經代表會審議通過後才會辦理，沒任何買票或政治操作的意思。

無黨籍的劉姿言擔任本屆鄉長時，2024年曾有部分鄉民提起罷免案，雖成功通過第一階段連署，但因二階連署人數未達原選舉區選舉人總數10％以上，宣告罷免案不成立，而此次她將爭取連任，但民進黨提名現任縣議員、前鄉長張維崢回鍋參選，對劉姿言連任之路有不小壓力。

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今天鄉內模範母親表揚活動上，劉姿言宣布將普發鄉民每人3000元生活慰助金。她表示，因應國際情勢及物價上漲，希望與鄉親共同面對經濟壓力，因此不影響鄉內各項基礎建設下普發。經過財政盤點後，已將普發3000的草案在上週送交鄉民代表會，預計5月7日後的定期會將排審，後續會依照審議結果辦理後續作業。

劉姿言指出，近年來公所對於各項經費撙節開支、能省則省，讓鄉庫內有4億多元的自主財源，屆時普發現金預計將有超過1.6萬名鄉親受惠，總支出金額將近5000萬元，如草案通過，第二階段的墊付案也如期通過，就會進行後續作業。最慢年底前發放完畢。

消息一出，地方反應兩極。有民眾表示，部分外縣市鄉鎮有普發現金，對林內可說是小確幸；不過有民代指出，此政策在選前提出，加上鄉長要競選連任，恐難免引發外界聯想，若否決恐被質疑阻擋民眾福利，審議時恐騎虎難下；鄉代會主席許林玉琴表示，提案時機確實較敏感，不過仍需要待正式開議後討論。

劉姿言回應，該案需經代表會審議通過後才會辦理，與選舉無關，並沒有任何買票或政治操作的意思，不希望把事情政治化。

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