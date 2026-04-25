盧秀燕到新北首度輔選李四川 曝雙方有3個秘密、關係特殊

台中市長盧秀燕今（25）日首度赴新北市為國民黨籍新北市長參選人李四川輔選，2人參拜板橋區知名廟宇慈惠宮。（記者黃子暘攝）

國民黨籍的台中市長盧秀燕，今天（25日）下午到新北市首度為黨籍的新北市長參選人李四川輔選，一起參拜板橋區知名廟宇慈惠宮，盧秀燕親切稱呼李四川為「小川哥」，她在致詞中自曝與李四川的3個秘密。

盧秀燕表示，她跟李四川「有特殊的關係」，她擔任台中市長時，曾拜託李四川擔任副市長，不過「那幾個男人主席、市長」先搶一步，所以才把李四川讓給時任高雄市長的韓國瑜、現任台北市長蔣萬安；第2個秘密是，李四川曾是她在國民黨黨職的長官。

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至於第3個秘密，盧秀燕說，李四川的粗眉毛長得很像她喜歡的動漫角色「蠟筆小新」，看起來很有魄力，想稱呼他為「蠟筆小川」又怕沒禮貌，因此稱呼為「小川哥」，「小川哥」是中華民國最會做事、最有能力的人，但他的內心住了小男孩，李四川私下非常調皮創新、也愛開玩笑。

李四川說，非常感謝盧秀燕從台中到新北來幫他加油，盧秀燕在台中市政的表現有口皆碑，「每個人都說，這個市長真的就是媽媽」，因此偕同盧秀燕到板橋的信仰中心參拜，慈惠宮香火鼎盛，盼媽祖保佑他們心想事成，以及國民黨籍的市議員參選人、里長都高票當選。

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