為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕到新北首度輔選李四川 曝雙方有3個秘密、關係特殊

    2026/04/25 15:06 記者黃子暘／新北報導
    台中市長盧秀燕今（25）日首度赴新北市為國民黨籍新北市長參選人李四川輔選，2人參拜板橋區知名廟宇慈惠宮。（記者黃子暘攝）

    台中市長盧秀燕今（25）日首度赴新北市為國民黨籍新北市長參選人李四川輔選，2人參拜板橋區知名廟宇慈惠宮。（記者黃子暘攝）

    國民黨籍的台中市長盧秀燕，今天（25日）下午到新北市首度為黨籍的新北市長參選人李四川輔選，一起參拜板橋區知名廟宇慈惠宮，盧秀燕親切稱呼李四川為「小川哥」，她在致詞中自曝與李四川的3個秘密。

    盧秀燕表示，她跟李四川「有特殊的關係」，她擔任台中市長時，曾拜託李四川擔任副市長，不過「那幾個男人主席、市長」先搶一步，所以才把李四川讓給時任高雄市長的韓國瑜、現任台北市長蔣萬安；第2個秘密是，李四川曾是她在國民黨黨職的長官。

    至於第3個秘密，盧秀燕說，李四川的粗眉毛長得很像她喜歡的動漫角色「蠟筆小新」，看起來很有魄力，想稱呼他為「蠟筆小川」又怕沒禮貌，因此稱呼為「小川哥」，「小川哥」是中華民國最會做事、最有能力的人，但他的內心住了小男孩，李四川私下非常調皮創新、也愛開玩笑。

    李四川說，非常感謝盧秀燕從台中到新北來幫他加油，盧秀燕在台中市政的表現有口皆碑，「每個人都說，這個市長真的就是媽媽」，因此偕同盧秀燕到板橋的信仰中心參拜，慈惠宮香火鼎盛，盼媽祖保佑他們心想事成，以及國民黨籍的市議員參選人、里長都高票當選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播