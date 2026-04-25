NCC將陷「零委員」狀態新iPhone新機審查受阻 王鴻薇批情勒

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

國家通訊傳播委員會（NCC）3位現任委員將於7月任期屆滿，如行政院未能提名人選並經立法院同意通過，屆時NCC恐陷「零委員」，NCC官員則稱若無法克服NCC依法進行型式認證審查程序，iPhone恐怕都要面臨無法引進台灣的窘境。對此，國民黨立委王鴻薇今批「情勒」，NCC竟然把iPhone上市成為執政黨政治工具，並向社會施壓，已造成各界反感。

NCC共配置7名委員，其中4人任期到2024年7月31日止，行政院2度提出人選名單，都未獲得立法院通過，缺額懸缺迄今。委員會議出席未過總額半數依法無法做出決議，目前暫以「諮議會議」消化部分可處理案件。然而，現任3名委員，即代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠，任期將在今年7月31日屆滿，若委員提名進度遲未推進，NCC委員數恐掛蛋，連諮議會議都開不了，無法祭出行政處分，所有業務將停擺。

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NCC官員日前稱今年不管是新上市的iPhone還是其它品牌進口的新手機或其它新款射頻器材，若無法克服NCC依法進行型式認證審查程序，恐怕都要面臨無法引進台灣的窘境。

王鴻薇今表示，NCC又來情勒了。從iPhone16上市開始，每年差不多時間，NCC都會用蘋果產品上市來情緒勒索威脅國人，其中理由更是千奇百怪，包括預算、人事等，但是每年到了要上市，就各種鬼轉開脫，每一次都被國人譏笑，沒有例外。

王鴻薇說，NCC一再當放羊的孩子，狼來了到底要喊幾次。兩天前，又出來放消息，說因為人事審查的關係「iPhone新機審查受阻今年恐無法登台」可能是之前太難看，行政院長卓榮泰留了後路，先說會盡力但坦言沒有十足的把握。

王鴻薇回顧NCC過去的說法。iPhone16上市前威脅，因委員出席人數不足無法開會，連帶影響iPhone16上市時程。強逼立法院通過人事案；結果是人事案未通過，iPhone16如期上市。去年她已經說了，NCC就是「最大詐騙集團」，這種慣於用手機上市問題來向社會施壓，已經造成各界的反感，讓國人清楚，NCC竟把iPhone上市成為執政黨政治工具。

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