人權會訪查國有地迫遷7案 住戶控國家信用危機

國家人權委員會今天辦理「適足居住權下公有財產管理與迫遷議題系統性訪查」公聽會。（記者羅國嘉攝）

過去常有政府收回國有地導致原居民迫遷情況，引發爭議，監察院國家人權委員會今日召開公聽會。人權會指出，受限預算，現階段優先針對華光、大觀等7個指標性案例進行訪查，預計12月完成報告。台灣人權促進會秘書長余宜家強調，聯合國公約已明示居住權保障不以合法為前提，政府不應以「違法」為由直接拆遷。大觀住戶則控訴，政府層層卸責已形同「國家信用危機」。

國家人權委員會今天辦理「適足居住權下公有財產管理與迫遷議題系統性訪查」公聽會。國家人權委員會指出，由於委員會去年預算遭刪，此次辦理系統性訪查，在整體預算有限情況下，現階段僅能先就歷次《兩公約》國際審查委員所關注公有財產管理7個案例（華光社區、台北臥龍街、板橋大觀社區、蟾蜍山聚落、新店瑠公圳、三峽龍埔里劉家及樂生療養院）進行系統性訪查。

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人權會表示，系統性訪查主要係就制度性、系統性問題提出建議，並非探討個案違失。未來如預算較為充足，將持續就更多迫遷相關個案與類型進行訪查，逐步擴大制度檢視範圍，作為後續政策與法制檢討參考。

人權會委員田秋堇也說，後續將於7月前辦理深度訪談成果初稿說明會、11月舉辦成果說明會，及12月完成系統性訪查報告書。另也期待立法院順利通過總統賴清德提名的人權委員，才有辦法繼續運作。

公聽會現場，板橋大觀社區住戶裴女士痛陳，政府在處理過程中未進行社會調查，忽視其低收入戶及當時未成年等弱勢身分，導致救濟機制受限。她質疑，居民居住在先，政府事後才將土地登記為國有，卻反指居民占有更要求補償，此舉嚴重侵害私有財產權，形同「國家信用危機」。她批評中央與地方單位，如國防部、財政部層層卸責，讓住戶在法庭與行政處置上長期承受不公平對待。

台灣人權促進會秘書長余宜家指出，「與法不合」僅是行政狀態，並非犯罪，政府直接採取拆遷作為是錯誤觀念。根據聯合國公約第四號一般性意見已明確說明，居住權與使用權的保障不以合法為前提，居住與占用仍應受到保障。「家」在政府眼中或許只是一間房子，但對居民而言是完整生活空間，政府應負起保障「家的權利」的責任，而非僅以清除建物為處理方式。

人權會委員田秋堇說，後續將於7月前辦理深度訪談成果初稿說明會、11月舉辦成果說明會，及12月完成系統性訪查報告書。另也期待立法院順利通過總統賴清德提名的人權委員，才有辦法繼續運作。（記者羅國嘉攝）

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