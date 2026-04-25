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    首頁 > 政治

    中網友問「全家人政治立場不同會怎麼樣？」 網舉「他」為例回應

    2026/04/25 15:04 即時新聞／綜合報導
    哥哥黃偉哲為民進黨台南市市長，其妹妹黃智賢政治立場為統派，儘管政治立場相左，兩人感情依舊好。（資料照）

    哥哥黃偉哲為民進黨台南市市長，其妹妹黃智賢政治立場為統派，儘管政治立場相左，兩人感情依舊好。（資料照）

    日前有位中國網友在社群平台「Threads」上貼出一個問題「如果台灣有家庭，老爸支持國民黨，老媽支持民進黨，兒子台獨，女兒投共，以後會怎麼處理」，網友見了大笑回覆「這狀況不就是台南市長黃偉哲家嗎？」，黃偉哲為民進黨籍，妹妹黃智賢政治立場為統派，而弟弟蘇紫雲為國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長。

    由於中國網友不懂民主國家制度與尊重各自的政治喜好，時常在「Threads」提出令人提笑皆非的問題。有網友就拿日前黃智賢替黃偉哲背書「黃偉哲只要幹了柯文哲的事情，我絕對說關的好、關到滿，就算他是我的哥哥！因為他如果做了柯文哲的事情，他背叛了人民，背叛這個社會，關好關滿剛剛好而已！如果有人有黃偉哲貪汙腐敗的任何資料，直接提告，直接按鈴申告，不要客氣好不好！」暴露兩人關係不會因為政治立場相左而有任何影響。

    對此網友紛紛熱心提供答案，「黃偉哲：不知道欸，選市長吧」、「一個當市長，一個當節目主持人吧」、「猜你在找：黃偉哲一家」、「感情好的很，一個被罵另一個就會出來開噴」、「政治立場是自由的，你只要不犯法，甚至你跑去中國大喊支持共產黨也不會怎樣」。

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