黃敏惠爭取核定嘉義輕軌建設 卓榮泰：如政院版《財劃法》通過更能努力

行政院長卓榮泰致詞回應，嘉義輕軌建設要依照均衡台灣、軌道專案去處理，如政院版《財政收支劃分法》通過更能努力。（記者王善嬿攝）

行政院長卓榮泰今由運動部政務次長黃啟煌等人陪同視察嘉義市西區全民運動館，嘉義市長黃敏惠致詞時再次呼籲中央早日核定補助「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫（輕軌藍線）」；卓榮泰回應，須從均衡台灣以及軌道專案處理，《財政收支劃分法》修正後中央財政能力與地方拉近，未來整個台灣還有幾千億元軌道建設正在規劃，常年預算難支應，還要與主計單位討論因應，未來如果政院版《財劃法》通過就更能努力。

黃敏惠今致詞時說明嘉市推動運動成果，接著話鋒一轉提到，去年立委林倩綺曾在立法院質詢，卓院長曾表示中央願意支持工程費372億元、地方負責用地費，拜託院長成全、趕快啟動。

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黃敏惠說，嘉義是全台最早台鐵、林鐵、糖鐵3鐵共構城市，未來嘉義輕軌建設串聯台鐵、林鐵、糖鐵、高鐵將形成5鐵共構，不只是區域建設更是國家建設，希望不分黨派，尤其現在經濟、科技發展加上台灣力量在全世界各地被尊重，中央與地方和諧攜手合作會更好。

卓榮泰聽取簡報後正要走出會場時，黃敏惠將嘉義輕軌建設計劃資料交給卓榮泰，隨後陪同卓榮泰邊走邊談離場，原定的視察內部場館行程則臨時取消。

她會後受訪說，嘉義輕軌建設在交通部1999年完成嘉義高鐵站輕軌聯外系統可行性報告，行政院2005年核准交通部所報「高鐵嘉義站聯外BRT執行方案」，行政院核復事項已明確指示「請貴部（即交通部）參考路廊運量之成長情形，再適時提出輕軌計畫」，現在此路廊台鐵及高鐵1年超過1400萬人次遊客，需求量非常大，因此向卓院長提醒，這是本來就規劃的高鐵、台鐵軌道路網，希望行政院正視此問題。

她表示，全國第一期高鐵站唯一沒有軌道運輸就是嘉義站，這樣不做的話，嘉義人情何以堪，「沒有輕軌，就沒有選票」；國民黨執政、民進黨執政她都有提，現在要延伸加入軌道建設，嘉義輕軌建設早就應該做。

嘉義市長黃敏惠（左）將嘉義輕軌建設的資料遞交給行政院長卓榮泰（右）。（記者王善嬿攝）

黃敏惠拿出行政院公文，強調中央應兌現當年承諾。（記者王善嬿攝）

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