國民黨在台北市執政70年 沈伯洋：挑戰者更要謙虛聆聽市民

台北松山慈惠堂25日舉行「2026台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式」，立委沈伯洋應邀出席並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

民進黨籍立委沈伯洋披掛出征台北市長呼聲高，沈伯洋今（25）日與台北市長蔣萬安同台松山慈惠堂母娘文化季。沈伯洋會後受訪被問到蔣萬安是否是強勁對手？他說，國民黨在北市已經70年，民進黨一直以來身為挑戰者，更應該謙虛，多聆聽市民聲音。

沈伯洋說，從1949年算起，國民黨在台北執政也有70年了，中間只有經歷短暫前總統陳水扁執政的時代，在這盤根錯節當中，國民黨一直都是台北的衛冕者，民進黨都一直是挑戰者的角色。

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他說，身為挑戰者，更應該謙虛、多聆聽市民聲音，要知道如何反映市民的心聲，如何做更好的規劃，所謂的真善美，真就是要民主，善就是要照顧弱勢、顧人權，這樣才會有均衡的美，城市設計也應該是如此。而今天不管是誰要來選台北市長，身為台北市民，都是希望台北能夠變得更好。

媒體問，過去台北市也有多任無黨籍市長，並非都是國民黨籍？沈伯洋補充，1996年台灣經歷民主轉型，有新的立院改選，到歷經總統直選，在這之前，台灣並沒有經歷真正的民主，而在1996年民主化後，大部分時間確實都是由國民黨在治理，民進黨要讓大家知道由他們來治理也是有期待感的，而民進黨的任務就是謙卑地面對人民的聲音，並說服人民。

沈伯洋也透露與蔣萬安互動，雙方在拜廟過程有小聊一下，聊抬轎的動線，雙方也有握手致意。另外，他與蕭美琴則聊到小時候在這周邊生活的小故事。

針對台北市政，沈伯洋說，城市規劃如同生態系，牽一髮動全身，交通阻塞與勞工政策、育兒政策也都會有關聯，今天要探討城市，要看整體生態如何設計，讓人民在這住的舒服，這也是台北市民期待的事。台北市向來資源豐厚，但不論公務員、教師都出現「脫北潮」，首都要如何留住人才是重點，台灣現在已經走向了世界，應該也要讓台北走向世界。

他說，人口流失原因錯綜複雜，有時候不只是房價，交通也有很大的關係，所以我們應該全面地去盤點要怎樣讓人留在台北。

沈伯洋今至松山慈惠堂出席母娘文化祭活動。（記者甘孟霖攝）

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