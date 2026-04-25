為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨在台北市執政70年 沈伯洋：挑戰者更要謙虛聆聽市民

    2026/04/25 14:19 記者甘孟霖／台北報導
    台北松山慈惠堂25日舉行「2026台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式」，立委沈伯洋應邀出席並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    台北松山慈惠堂25日舉行「2026台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式」，立委沈伯洋應邀出席並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    民進黨籍立委沈伯洋披掛出征台北市長呼聲高，沈伯洋今（25）日與台北市長蔣萬安同台松山慈惠堂母娘文化季。沈伯洋會後受訪被問到蔣萬安是否是強勁對手？他說，國民黨在北市已經70年，民進黨一直以來身為挑戰者，更應該謙虛，多聆聽市民聲音。

    沈伯洋說，從1949年算起，國民黨在台北執政也有70年了，中間只有經歷短暫前總統陳水扁執政的時代，在這盤根錯節當中，國民黨一直都是台北的衛冕者，民進黨都一直是挑戰者的角色。

    他說，身為挑戰者，更應該謙虛、多聆聽市民聲音，要知道如何反映市民的心聲，如何做更好的規劃，所謂的真善美，真就是要民主，善就是要照顧弱勢、顧人權，這樣才會有均衡的美，城市設計也應該是如此。而今天不管是誰要來選台北市長，身為台北市民，都是希望台北能夠變得更好。

    媒體問，過去台北市也有多任無黨籍市長，並非都是國民黨籍？沈伯洋補充，1996年台灣經歷民主轉型，有新的立院改選，到歷經總統直選，在這之前，台灣並沒有經歷真正的民主，而在1996年民主化後，大部分時間確實都是由國民黨在治理，民進黨要讓大家知道由他們來治理也是有期待感的，而民進黨的任務就是謙卑地面對人民的聲音，並說服人民。

    沈伯洋也透露與蔣萬安互動，雙方在拜廟過程有小聊一下，聊抬轎的動線，雙方也有握手致意。另外，他與蕭美琴則聊到小時候在這周邊生活的小故事。

    針對台北市政，沈伯洋說，城市規劃如同生態系，牽一髮動全身，交通阻塞與勞工政策、育兒政策也都會有關聯，今天要探討城市，要看整體生態如何設計，讓人民在這住的舒服，這也是台北市民期待的事。台北市向來資源豐厚，但不論公務員、教師都出現「脫北潮」，首都要如何留住人才是重點，台灣現在已經走向了世界，應該也要讓台北走向世界。

    他說，人口流失原因錯綜複雜，有時候不只是房價，交通也有很大的關係，所以我們應該全面地去盤點要怎樣讓人留在台北。

    沈伯洋今至松山慈惠堂出席母娘文化祭活動。（記者甘孟霖攝）

    沈伯洋今至松山慈惠堂出席母娘文化祭活動。（記者甘孟霖攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播