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    首頁 > 政治

    出席慈惠堂母娘文化季 蕭美琴：國人互助精神感動世界

    2026/04/25 13:17 記者甘孟霖／台北報導
    蕭美琴致詞感念慈惠堂濟世精神，也提到台灣人互助的精神，感動世界其他國家，也讓他人更願意幫助我們。（記者方賓照攝）

    蕭美琴致詞感念慈惠堂濟世精神，也提到台灣人互助的精神，感動世界其他國家，也讓他人更願意幫助我們。（記者方賓照攝）

    台北松山慈惠堂今（25）日舉行母娘文化季活動，副總統蕭美琴、民進黨秘書長徐國勇以及台北市長蔣萬安、民進黨籍立委沈伯洋皆受邀。蕭美琴致詞感念慈惠堂濟世精神，也提到台灣人互助的精神，感動世界其他國家，也讓他人更願意幫助我們。

    蕭美琴說，許多鄉親共同參與宗教盛會，信仰帶給我們彼此扶持與安定的力量，松山慈惠堂一直是地方重要信仰中心，將宗教信念轉化為對社會弱勢的關懷，無私奉獻的心正是台灣社會注入活力的心血。今年活動更讓許多年輕孩子走進文化現場，這是最好傳承，讓台灣文化在跨世代中不斷傳承。

    她說，好山好水的台灣，是宗教福地，小小的地方有不同的信仰，與不同理念、看法的百姓，但大家的共同點就是善念與慈悲，將大家串在一起，我們的國家常常面臨天災考驗，除了祈福上天庇佑，也要自助人助、互相幫忙，感謝宮廟付出努力濟世，台灣人的互助精神也感動世界其他國家，更願意支持這個充滿善念的國家。

    蕭美琴表示，政府也在推動安全指引「小橘書」，感謝慈惠堂力挺辦防災宣講教導防災知識，她也鼓勵所有鄉親踴躍參與防災士培訓，公私協力才能把台灣安全防護做更牢固。

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