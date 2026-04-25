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    首頁 > 政治

    小時候住慈惠堂附近！沈伯洋：要成為「城市中心」讓這裡更好

    2026/04/25 12:41 記者甘孟霖／台北報導
    台北松山慈惠堂25日舉行「2026台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式」，立委沈伯洋應邀出席，並扶轎起駕。（記者方賓照攝）

    台北松山慈惠堂25日舉行「2026台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式」，立委沈伯洋應邀出席，並扶轎起駕。（記者方賓照攝）

    台北松山慈惠堂今（25）日舉行母娘文化季活動，副總統蕭美琴、民進黨秘書長徐國勇以及台北市長蔣萬安、民進黨籍立委沈伯洋皆受邀。沈伯洋致詞細數慈惠堂多年來熱心公益，政治人物要多跟慈惠堂學習，「要成為這個城市的力量、中心，也才能讓這邊變得更好」。

    徐國勇致詞時說，這裡以前最早也是他的選區，以前很常來，今天很高興回到這裡。他還特別提到，沈伯洋的家就住在附近，也要來跟母娘道謝一下，並把沈伯洋請上台一起講話。

    沈伯洋說，以前就住在慈惠堂附近，他阿公開的雜貨店離這邊路程只要十分鐘，小時候慈惠堂不只有獎學金，還有圖書館，這邊不只是文化中心，更是教育中心；長大以後，看到這麼多警備車、救護車都是由慈惠堂捐贈，連他奶奶家的警報器都是慈惠堂捐助的。

    他讚慈惠堂跨足領域從信仰到文化、到教育、醫療，還有每年的淨山、健行、環保、居家安全，是社區最重要的精神支柱，他非常感謝，作為政治人物，也要多跟慈惠堂學習，要成為這個城市的力量、中心，也才能讓這邊變得更好

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