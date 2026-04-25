賴清德出訪受阻柯文哲酸稱「搞不好很高興」 總統府這樣回

總統府發言人郭雅慧。（資料照）

賴清德總統原定本週訪問邦交國史瓦帝尼，但因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等非洲三國，導致總統專機航經三國飛航管制區的飛行許可被突然取消，行程暫緩。民眾黨前主席柯文哲日前酸稱賴總統對出訪受阻「搞不好很高興」，總統府發言人郭雅慧今上午回應，中國這樣的施壓，國內政黨領袖應該是跟國家站在一起。國家尊嚴也不分藍綠，我們一起團結對外，才會讓台灣的發聲更有力量。

郭雅慧並說，包括從美國國務院以及歐盟、日本、德國還有法國，國際接連這三天都表態力挺台灣。這也證明在國際潮流的共識，確實就是一件中國的政治施壓，干擾正常外交的行為。我們未來也會持續地跟理念相近的民主友盟大家共同攜手，我們會持續地維持民主價值。而當中國越打壓，世界也越看見台灣。

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柯文哲日前則酸說出訪受阻「搞不好賴清德很高興」，因為這符合他想升高對立的一貫戰略。對此，郭認為，台灣是主權獨立的國家，總統代表國家出訪友邦，而且是參加友邦重要的慶典，這是再自然不過的正常外交交流。中國沒有權利、也沒有理由可以進行干預。至於中國這樣的施壓，國內政黨領袖應該是跟國家站在一起，維護國家尊嚴是很重要的。國家尊嚴也不分藍綠，我們一起團結對外，才會讓台灣的發聲更有力量。

至於藍白兩黨決定在立法院發動的總統彈劾案於5月19日投票，被問到在賴統就職兩週年的前一天進行，是不是在故意羞辱我們的總統？郭雅慧對此說，總統一向都坦坦蕩蕩的，也非常認真做事，我們比較注意的是，希望國會能夠趕快也做做正事。總預算好不容易躺了八個月，現在終於付委要進入到審查。另外，國國民黨也到中國去順利回來了，是不是能夠趕緊處理國防特別條例等急迫的事項，在立法院當中辦正事，讓國家順利地上軌道。

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