台灣首屆「安倍政經塾」開幕 明年赴日與「松下政經塾」交流

安倍晉三研究中心第一期安倍政經塾開塾式，日本台灣交流協會新聞文化部長荒木直哉（右2起）、新北市議員山田摩衣、安倍政經塾塾長代行李世暉、外交部政務次長陳明祺、陸委會主委邱垂正、僑委會副主委李姸慧、開南大學副校長陳文甲、旺台基金會董事長蔡衍榮等人出席。（記者陳逸寬攝）

由政治大學安倍晉三研究中心（ARC）主辦的「第一期安倍政經塾」今（25）日於集思台大會議中心亞歷山大廳盛大舉行開塾式。本屆共從逾60位報名者中擇優錄取32位來自立法、企業及智庫等各界優秀塾生，透過為期兩天的核心課題研習，培養具備國家戰略思維的未來領導人才。安倍政經塾也宣布，明年春天將前進日本東京舉辦海外課程，並與著名的「松下政經塾」進行深度交流。

主辦方宣布，安倍政經塾已經確定會在明年春季，在東京舉辦相關活動，塾生對象即為日本年輕的國會及地方議員。同時，安倍政經塾也將率領第一屆塾生，與日本知名的「松下政經塾」，即培養出日本首相高市早苗及許多政治家的搖籃，進行交流。

請繼續往下閱讀...

秉持「至誠」精神 培育台日關係新力量

安倍晉三研究中心主任、安倍政經塾塾長代行李世暉在開幕式上致詞時指出，安倍政經塾自去年9月中心成立之際便著手籌備，旨在建構人才培育平台。本屆32位塾生背景多元，涵蓋立法委員、縣市議員、智庫研究員及企業創辦人。

李世暉強調，政經塾秉持「以國為念、以民為本、以誠為先、以行為證」的塾訓，特別是安倍前首相生前極為重視的「至誠」精神。他期許學員能透過行動為國家、人民及台日關係做出貢獻。

陸委會主委邱垂正致詞時盛讚已故前日相安倍的戰略遺產，他表示，安倍提出的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）構想，已成為美日等民主國家的共同願景。他特別引用安倍名言「台灣有事等同於日本有事，等同於美日安保同盟有事」，點出台日唇齒相依的現實。面對中共近年頻繁的軍事擴張、法律戰與認知戰，邱垂正呼籲，台灣應與日本等負責任國家共同提升防衛能力。

外交部政務次長陳明祺也提到，從屏東到熊本的半導體「護國神山」延伸，展現了雙方在經貿科技上的緊密連結，期待政經塾能持續深化台日人才的相互理解。

僑委會副主委李妍慧則指出，日本是台灣在全球僅次於美國的重要僑民聚集地，安倍政經塾的成立是在「安倍之友會」的基礎上，增添了價值理性的政策研究。在瞬息萬變的全球局勢中，培育具備「即戰力」且能掌握最新訊息的青年人才至關重要。

日本台灣交流協會新聞文化部長荒木直哉則代表台北事務所代表片山和之致詞，祝賀第一期安倍政經塾盛大開辦，期待此中心能成為日台合作的重要據點，培養能推動日台關係持續發展的新勢力。

塾生代表山田摩衣：台日是命運共同體

身為台日混血背景的新北市議員山田摩衣，今日代表全體塾生致詞表示，台日兩種文化的薰陶讓她擁有跨界視野，在基層服務中深刻體會到地方發展與國際局勢息息相關。

山田摩衣指出，當全球供應鏈重組，台灣必須在經濟、科技、軍事甚至情報交換上與日本進行深度合作。她強調，台灣與日本是真正的「命運共同體」，塾生們未來將作為決策參與者，效法安倍前首相改變國際局勢的勇氣，守護國家的繁榮與安全。

安倍晉三研究中心第一期安倍政經塾開塾式，安倍政經塾塾長代行李世暉。（記者陳逸寬攝）

陸委會主委邱垂正出席安倍晉三研究中心第一期安倍政經塾開塾式。（記者陳逸寬攝）

日本台灣交流協會新聞文化部長荒木直哉出席安倍晉三研究中心第一期安倍政經塾開塾式。（記者陳逸寬攝）

安倍晉三研究中心第一期安倍政經塾開塾式，新北市議員山田摩衣。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法