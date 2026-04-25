沈伯洋指藍營不重視無人機戰力 馬文君反批誤導大眾

國民黨立委馬文君表示，在野黨不是反對無人機，而是反對「錯誤的預算編列方式」與「缺乏產業配套的採購」。（資料照）

立法院朝野黨團23日續協商國防特別條例，歷經數小時僅就「立法目的」與「施行期間」達成共識。然而協商期間，民進黨立委沈伯洋批國民黨不贊成將無人機採購放進特別預算，就是不重視、不支持建構無人載具戰力。對此，藍委馬文君今則反駁，這些言論根本是胡說八道、誤導大眾，在野黨並非反對無人機，而是反對錯誤預算編列與缺乏產業配套，未來要讓軍購更順利，主張應區分公務預算與特別預算。

馬文君指出，民進黨政府試圖將無人機等項目採購放進特別預算，是為規避常態預算的審核及因應預算上限的藉口，且無人機、無人艇、無人載具屬於「迭代發展」的武器，中科院等單位研發無人機技術也已20年，已經是長期、穩定的公務支出項目，國防部不應以「公務預算滿了」為由轉入特別預算中。無人機採購預算應列入常態性「公務預算」，而非一次性「特別預算」。

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馬文君也質疑無人機採購的「專業評估」與「透明度」。她說，國防部提出的無人機採購數量，先前說要買20萬架，現在又突然要買30萬架，數字一變再變，缺乏明確的估計邏輯，看不出數字有無經過專業評估，有沒有先估算國軍戰力需求，及可操作的足夠人力，還是美國要我方買幾架，我方就照單全收？如果連要買多少、為什麼買都講不清楚，那就是在亂花預算。

至於有關採購應顧及國內產業發展，馬文君表示，無人機不只是單純國防採購，更涉及國內產業量能，應由國防部與民間合作，由經濟部納入科學園區及國內產業鏈，再結合中科院的既有技術進行整體發展，才能一齊帶動國內無人機產業發展，而非僅是編個預算、買個無人機數量而已。

馬文君強調，未來要讓軍購更順利，國防部應該將常態性「公務預算」、一次性的「特別預算」項目區分清楚，而不是像此次特別預算，包裹式把所有軍購、商購、委製項目都放進預算中，混淆視聽。

馬文君說，若有急切軍購需求，透過特別條例，在野黨也不會惡意阻擋，例如2019年鳳翔專案採購的F-16V戰鬥機，因為有戰力需求，立法院馬上讓這筆特別預算通過，完全沒有阻擋。她也直言，綠營別再造謠，根本沒有藍營阻擋軍購、反對國防的問題，藍營所提的意見，都是為讓國軍買到更合理軍購，買到更符合戰力的武器。

國民黨立委馬文君表示，未來要讓軍購更順利，國防部應該將常態性「公務預算」、一次性的「特別預算」項目區分清楚，而不是像此次特別預算，包裹式把所有軍購、商購、委製項目都放進預算中，混淆視聽。（馬文君辦公室提供）

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