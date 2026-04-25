應對敵無人機威脅 國防部推AI情資融合與多重通信備援

國防部最新送抵立法院的專案報告指出，面對潛在威脅與戰爭型態轉變，國軍正積極引進AI分析、多層次反制手段及通信韌性等新興科技。（資料照）

國防部最新送抵立法院的專案報告指出，面對潛在威脅與戰爭型態轉變，國軍正積極引進AI分析、多層次反制手段及通信韌性等新興科技。國防部強調，國防創新小組（DIO）扮演橋樑角色，旨在使中共在評估行動成本與風險時，面臨更高不確定性，進而延遲犯台決策。

立法院外交及國防委員會下週一（27）將邀請國防部部長顧立雄報告「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」，併請衛生福利部、國家科學及技術委員會列席，並備質詢。

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國防部送抵立院的最新書面報告詳列新興科技應用情形，在情資研判方面，國防部刻整體規劃建置情資整合系統，結合軍事情報、衛星影像並引進民間開源情資，藉由AI輔助分析提升預警能力與分享共同圖像，加速擊殺鏈運作與反應。

針對無人機與遊蕩彈藥的空中威脅，國防部提出結合「軟、硬殺」應對手段。除已規劃建置無人機電磁干擾裝置、自動化防空槍塔外，亦持續研究雷射、高能微波及反無人機攔截器等新型態防禦手段。

在通信與資安防護上，報告明確指出將規劃建置多重鏈路通聯設備，整合光纖、無線電、微波、4G/5G及衛星，運用AI進行鏈路自動化管理與分配，即時轉換最佳通信備援路徑。

此外，資安防禦亦由被動阻擋轉向為主動偵測，利用機器學習演算法即時辨識網路異常行為，並由AI協助阻斷攻擊與快速復原。後勤系統亦邁向智慧化，透過預測性維修機制在裝備故障前進行維保，並運用智慧化倉儲管理技術，縮短後勤作業流程與時間。

長達14天13夜的「漢光42號」電腦輔助指揮所演習昨天結束，國防部強調，這次電腦兵推也將美伊戰爭、美國對委內瑞拉行動等納入演習想定設計，規劃國軍應如何應處，並以早期預警、即時應處為核心，延續發展聯合情監偵的重要性，其餘還有反制電磁干擾、無人機，以及重要軍事設施韌性防衛等，都包含在演習想定設計中、充分驗證。

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