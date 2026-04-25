批中國粗暴阻撓我元首出訪 邱垂正：對台策略軟硬兼施

陸委會主委邱垂正出席安倍晉三研究中心第一期安倍政經塾開塾式。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德原訂於22日至26日出訪友邦史瓦帝尼，卻遭中國介入阻撓，非洲三國臨時撤銷飛越許可權以致行程因安全問題取消。陸委會主委邱垂正今（25）日重申，中共一方面接待國民黨主席訪團、一方面粗暴阻撓我元首出訪，這就是中共「一手硬、一手軟」的兩手策略，企圖以複合式施壓對台進行步步驚逼與極限施壓；他強調，我方對和平有理想但沒有幻想，和平必須建立在實力之上，將落實「和平四大支柱行動方案」以確保台灣主權。

邱垂正今天出席第一屆「安倍政經塾」受訪指出，中共當前採取兩手策略，一邊對國民黨訪問團釋出看似善意的接待，另一邊卻採取粗暴手段阻撓我國元首出訪，這種軟硬兼施的對台策略始終如一。面對中共軍機艦騷擾、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透，以及鋪天蓋地的認知作戰、法律戰與灰色地帶侵擾，政府將堅定立場，恪守「四個堅持」。

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邱垂正強調，作為自由民主憲政國家，台灣堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，且台灣的未來必須由台灣人民的意志決定。為了因應中共的複合性施壓，政府將全力落實賴總統提出的「和平四大支柱行動方案」。

「我們對和平有理想，但是沒有幻想。」邱垂正說，和平要建立在實力基礎上，台灣必須做好更充分的準備與決心，強化自我防衛力量、增進供應鏈與全社會防衛韌性，並與理念相近國家深化合作。他強調，政府會展現維護兩岸關係穩定、具韌性的領導能力，全力確保台海和平。

媒體詢問是否希望對岸儘速恢復官方溝通管道，邱垂正回應表示，我方一向主張兩岸應在「對等尊嚴、不預設任何政治前提」的基礎上，回到過去建立的互動機制。他呼籲對岸應相互尊重，透過溝通對話取代施壓，兩岸關係才能走向良性互動。

外交部政務次長陳明祺受訪則強調，台灣與史瓦帝尼邦交沒有問題，長久友誼非常穩固，反倒中國在非洲部署已久，利用收買等方式與周邊國家關係很好，所以史國與我的更彌足珍貴。至於總統指派特使人選，他說，等到適當時機就會來對外公布。

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