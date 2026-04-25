沈富雄喊「瑞隆大峽谷」 尹立反譏「這柯大峽谷」更貼切

俗稱「美濃大峽谷」的美濃盜採案，高市府去年已主動函送地檢署偵辦。（市府提供）

高雄市長選情加溫，前立委沈富雄建議國民黨柯志恩，應該把美濃大峽谷改成「瑞隆大峽谷」多加宣傳；民進黨高雄市議員參選人尹立今（25）日則反譏，改成「這柯大峽谷」更貼切！

沈富雄於政論節目指出，美濃大峽谷到今天錢收不到、沒辦法填平，對柯志恩是好事，應該把美濃大峽谷改成「瑞隆大峽谷」，請團隊將「瑞隆大峽谷」的題材做成卡通式，「好好宣傳3個月，我保證妳能夠把選情翻轉過來!」

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對此，民進黨高雄市議員參選人尹立今天表示，沈富雄建議將「美濃大峽谷」改名跟賴瑞隆連結，目的是為了將責任標籤化。但柯志恩曾由爭議人物陪同視察，其實這是「與嫌疑人同框」的誠信問題。

尹立說，在選戰中，「同框即認同」是藍白陣營經常操作的策略，如果陪同視察的人選確實具備「犯罪嫌疑人」身分，這對柯志恩塑造的「知性、清新」形象將是重創。沈富雄想玩的是「卡通式宣傳」議題空戰，若論關係連結遠近，「這柯大峽谷」反而更貼切，確定這個建議是在幫柯還是害柯？

針對美濃盜採案件，高雄市經發局強調，去年主動函送地檢署偵辦，橋檢已起訴包含地主及涉案相關行為人，並扣押犯罪工具、相關機具與證物。市府各局處也嚴格依土石採取法、區域計畫法、廢棄物清理法加重裁罰，裁罰合計超過6千萬元罰鍰，今年截至3月，依據「土石採取法」累計收取罰鍰逾25萬2千餘元，而逾期未繳交罰鍰者，已全數依法移送法務部行政執行署，強制執行名下財產。

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