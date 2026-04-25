沈伯洋才藝引政治攻防 她舉高市早苗為例：多才多藝更有助城市外交

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

民進黨立委沈伯洋選台北呼聲高，綠營更讚他懂音樂、體育，是「多邊形戰士」；不過也引發不同陣營的批評，民眾黨北市議員張志豪就說選市長不是才藝大賽。民進黨籍北市議員何孟樺舉日本首相高市早苗為例，認為多才多藝的首長更有助城市外交。

何孟樺說，首都市長選戰當然不是才藝大賽，但多才多藝的首長卻是璀璨寶藏。許多外交人都說，培養嗜好，培養興趣，培養運動，對於外交工作有很大的幫助，因為這些「業外能力」，反而更容易搭起話題，促進友誼，在友誼的基礎上把對外工作做得更好。

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她以高市早苗為例，之前之所以能掀起旋風，原因之一也在於善於以藝會友，如與韓國總統李在明用爵士鼓交流，以動漫文化接待義大利總理梅洛尼、法國總統馬克宏，憑藉的便是多方面的涵養與敏銳度，得體又新穎的接待，讓各方賓至如歸。

何孟樺說，首都市長雖然不是外交官，但首都市長卻必然需要到世界各地交流，多才多藝的市長，在對外交流時自然也更容易找到話題，讓台北的城市外交工作做得更好，展現台灣人的文化涵養，也讓台灣結交更多國際友人，不是美事一樁嗎？

何孟樺表示，如果台北市長蔣萬安能以熱舞做好城市外交，想必各界也會額手稱慶，「難道會因為蔣市長愛好熱舞，就說市長選舉不是跳舞大賽嗎」？

她也說，更何況，台北的家長若稍有能力，哪一位不希望自己的孩子多才多藝？五育兼備，不也一直是我們教育的目標嗎？怎麼在某些政治人物的眼裡，多才多藝反而是一種罪過、一種不務正業，成為政治攻訐的目標？

何孟樺強調，我們歡迎一位多才多藝的市長出現，因為這不只能夠成為台灣外交優雅的名片，更能讓每一位用心栽培孩子的家長，為每一位追求自己愛好的孩子，樹立一個好的典範。

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