杜秉澄批徐巧芯濫用公權力 才跑台北做筆錄又被喊去台南警局

徐巧芯（圖左）大姑劉向婕與其夫杜秉澄（圖右）捲入詐團洗錢案，本月23日杜秉澄才因遭徐巧芯控告妨害自由，現身台北松山分局做筆錄，昨晚杜秉澄又發文批評徐巧芯，又傳真一份「家庭暴力防治法告誡單」到台南，讓他剛從台北下去又接到電話要去警局。（資料照，本報合成）

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與其夫杜秉澄捲入詐團洗錢案，本月23日杜秉澄才因遭徐巧芯控告妨害自由，現身台北松山分局做筆錄，昨晚杜秉澄又發文批評徐巧芯，又傳真一份「家庭暴力防治法告誡單」到台南，讓他剛從台北下去又接到電話要去警局，讓他怒批「濫用公權力」。他在另一篇發文也質疑「徐巧芯你老公一直操控網軍來攻擊我還不收手嗎？」

徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕，以及其丈夫杜秉澄被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，台北地院依洗錢、組織犯罪等，將劉女、杜男分別判刑10年、15年，杜秉澄在社群發文砲轟徐巧芯為了政治目的對他落井下石，質疑徐巧芯沒有道德底線，不過劉向婕先前則是強調徐巧芯從未施壓，並稱已在訴請離婚中。

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本週四杜秉澄因徐巧芯提告妨礙自由，特地北上到松山分局做筆錄，不料昨晚杜秉澄又發文指出，「從高鐵回家後，去洗衣服烘衣服又接到我父親電話喊我去警局」。

杜秉澄說明，「徐巧芯從台北傳真一份什麼（家庭暴力防治法 告誡單）到台南，我聽完警員解釋，謝謝警員的告知，但是我拒簽，非常抱歉造成台南第三分局麻煩」。

杜秉澄在另一則發文也稱「徐巧芯你老公一直操控網軍來攻擊我還不收手嗎？不要到時候彥澧去嫖妓的照片影片流出來了，你才來跟我道歉拜託。到時候來不及了」。

相關發文引發網友議論，「故意讓你跑來跑去？耍這種小爛招，素質果然真的很差」、「就是要用司法來整你，疲於奔命，浪費車錢」、「她在對你精神摧殘耶⋯」、「心別太軟人家可是紅衛兵來著⋯」，杜秉澄回應留言時也嗆徐巧芯「她要這樣浪費社會資源，讓我放下所有事。那好，她之後的每一場公開及非公開行程，我都會參與」。

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