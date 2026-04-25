防「第二個」李貞秀 陸委會核釋中配設籍規定

中配前立委李貞秀。（資料照）

民眾黨13日開除中配立委李貞秀的黨籍，李因而喪失立委資格，為防止再有中配的戶籍爭議，陸委會近日核釋「兩岸條例」有關在台設籍10年的規定，必須依規定完成繳附喪失中國戶籍證明給主管機關後屆滿10年，才能登記為公職候選人。

根據「兩岸條例」第21條規定，大陸地區人民在台灣設有戶籍滿10年，才能登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨；設籍滿20年，才能在擔任情報機關人員，或國防機關的志願役軍官、士官及士兵；義務役軍官及士官；文職、教職及國軍聘雇人員。

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李貞秀當初就任立委時，有戶籍與國籍雙重爭議，其中戶籍部分，李貞秀稱1993年註銷中國戶籍，1999年取得台灣戶籍，還拿出證明文件，但她又自爆是2025年3月才向內政部移民署繳交除籍證明。

為免後續再有中配參政的爭議，陸委會近日核釋表示，「在台灣設有戶籍滿10年」，應指中國人民經許可在台定居設籍，並依規定完成繳附喪失中國戶籍證明予主管機關屆滿10年，其起算時點應自當事人向主管機關完成繳附喪失原籍證明之日為始日。

陸委會指出，考量依兩岸條例第17條第5項第3款明定，長期居留者申請在台定居應「提出喪失原籍證明」，及其在台依親居留長期居留或定居許可辦法規定，中國人民申請定居而未完成繳附喪失原籍證明者，撤銷其定居許可，均對當事人轉換身分定有明文。

陸委會說，若當事人未完成註銷中國戶籍，依兩岸條例第2條第4款、第9條之1規定，仍屬中國人民。如未向主管機關提出喪失原籍證明文件前，因尚兼具中國人民身分，自無從解釋其已完成兩岸身分轉換，在身分轉換過渡期間依法無從主張已具有完整且穩定之台灣人民身分並享有相關權利。

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