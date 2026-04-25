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    首頁 > 政治

    柯文哲闖醫院看病歷挨轟 前幕僚：過去就習慣不通知讓醫院手忙腳亂……

    2026/04/25 09:27 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲被爆本月22日深夜至新光醫院護理站了解患者病況，還在護理站內查看電子病歷，遭質疑特權、對醫護施壓。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲被爆本月22日深夜至新光醫院護理站了解患者病況，還在護理站內查看電子病歷，遭質疑特權、對醫護施壓。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲被爆本月22日深夜至新光醫院護理站了解患者病況，還在護理站內查看電子病歷，遭質疑特權、對醫護施壓。曾在柯文哲擔任台北市長時擔任攝影官的「金牌霖」潘俊霖發文透露，過去柯文哲就習慣不通知院方，且會要求看病歷，看數據，看處理方式，看處方簽，然後再用醫學教授的身份「建議」處置方式，讓醫院「手忙腳亂」。

    潘俊霖在threads發文指出，「關於探病，過去曾經跟柯文哲到醫院探病過幾次，他的習慣是不通知院方，到場後『先生』型態出現，然後醫院會手忙腳亂」。

    潘俊霖直言，「不一定是害怕柯文哲，很大的可能是怕柯文哲大嘴巴批評別人的醫療處理方式，他會要求看病例，看數據，看處理方式，看處方簽，然後再用醫學教授的身份『建議』處置方式」。

    對此網友紛紛表示，「連基本尊重都不懂，就算不是台大，你也該尊重別人的處置」、「真應該去檢舉他違反醫師法跟醫療法規」、「這篇說明什麼叫做『柯式語法的壓力』」、「這麼會看病歷跟數據，當初愛滋器捐時為什麼沒有多看幾眼？」、「整天在炒聲量求曝光，說自己沒施壓真的是呵呵」、「柯十幾年沒在醫界，知識醫術早已落伍，憑什麽去指導？」

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