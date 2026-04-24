中捷通車5週年前夕盧秀燕爆「這句」 網人間清醒留言

台中首條捷運通車滿5年前夕盧秀燕深夜發文。（擷自盧秀燕臉書）

台中首條捷運「綠線」明天通車滿5年，台中市長盧秀燕24日深夜在臉書發文，回顧這條捷運歷經兩任總統，三任市長的建設，她秉持「完不了工的要完工」理念突破困難通車；不過，底下湧入不少網友留言，「那條綠線理論上也不是妳蓋的，只是在妳任內完工收割剪綵」、「妳當市長8年沒1條捷運動工耶」，有民眾也同感說，「看完留言幸好大家還人間清醒」。

盧秀燕24日深夜在臉書發文指出，5年前台中首條捷運綠線正式通車，明天台中捷運通車就滿5年，5年前仍是疫情期間，完工營運難度增加，但這條捷運歷經兩任總統，三任市長的建設，市民期待30年的建設，「台中不能再等」，「完不了工的要完工」是她的施政理念，市府專業的建設團隊反覆測試，突破困難，這條捷運得來不易。

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發文還秀出當年通車時邀請了前總統蔡英文、馬英九及前台中市長胡志強，前台北市長郝龍斌與柯文哲的照片，稱中央與地方齊心合作，就能為民眾帶來更好的建設與福利。

盧秀燕的發文又吸引不少民眾前來留言，有人直接突破盲腸點破「那條綠線理論上不是妳蓋的，只是到妳任期完工剪綵，所以妳只能算是收割者，而非播種與耕耘者」、「這麼好棒棒怎麼任內8年一條捷運都沒動工」、「割草能割成這樣一般人辦不到」、「所以媽媽蓋的第2條、第3條在哪裡」、「真的沒做事嗎，連通車5年都可以拿出來講」。

有網友同感說，看了留言「幸好大家還人間清醒」；不過，也有網友留言按讚，喊「市長加油」。

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