翁曉玲指台美談判埋未爆彈「不只馬鈴薯」 陳駿季怒駁：解讀錯誤

國民黨立委翁曉玲今天指控，依據台美貿易協定（ART）相關規定，未來還有食安未爆彈。（記者陳逸寬攝）

政府進口美國馬鈴薯新規點燃朝野攻防。國民黨立委翁曉玲今（24日）指控，依據台美對等貿易協定（ART）相關規定，台灣將移除讓美方不滿的動植物檢疫措施，未來還有未爆彈，例如美國禽流感疫區的進口管制恐大幅鬆綁。對此，農業部長陳駿季連番駁斥說，翁對條文的解讀錯誤，所有檢疫皆須經雙邊協商與評估，並符合國際規範。

立法院會今天繼續施政總質詢。翁曉玲質詢時批評，農業部搞出「發芽馬鈴薯之亂」，讓人赫然驚覺民進黨政府在台美貿易談判中，竟然出賣國人食安健康、棄守農產品檢驗防線；行政院長卓榮泰還說馬鈴薯一顆顆檢驗，如此荒謬、愚蠢的話竟說得出來。此外，農業部首次提出修改檢驗標準時，原訂預告時間為60天，幾天後撤回並縮短為14天，此舉會否影響民眾的健康。

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陳駿季說明，法規預告本身最長是60天，最短可至7天，絕對不影響民眾健康，所有的發芽也不會影響國人食安，對於檢疫和檢驗沒有任何改變的。

翁曉玲追問，若未來立法院修法恢復過去更嚴格的檢驗門檻，農業部是否願意照辦？陳駿季則表示，全世界只有台灣在檢查芽體，其他國家都沒有針對芽體做檢查，而檢疫一定是雙邊在做談判，本身一定要符合國際規範。

此外，翁曉玲引述ART農業專章相關規定指出，不只是馬鈴薯事件，未來還會有其它的未爆彈，台灣未來將移除所有被美方認為不合理的食安與動植物檢疫障礙，「說得白話一點，只要是美國人不滿意的動植物的防疫管控、檢疫管制措施，台灣都要予以修正。」

翁曉玲進一步點名，依照ART內容，我國接下來可能大幅鬆綁美國禽流感疫區的進口管制，現行針對美國禽流感依「州」為單位的進口管制，未來恐降為「郡」，農業部真的沒有把國人的健康放在心裡，未來的做法只會讓台灣的食安大打折扣。

翁曉玲話未說完，陳駿季立刻連番反駁，「我覺得委員對這個條文解讀是錯誤的，所有的檢疫單位都是雙邊會協商⋯⋯，我覺得妳這樣解讀是錯誤的。」當翁的質詢時間用罄、麥克風被靜音，雙方仍持續唇槍舌戰，直到主持會議的立法院長韓國瑜連喊「謝謝翁曉玲委員的質詢」才停火回座。

立法院院會行政院長卓榮泰（中）、經濟部長龔明鑫（右）、農業部長陳駿季（左）備詢。（記者陳逸寬攝）

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