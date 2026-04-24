中台灣女力連線！何欣純、陳素月、陳品安聚焦青年政策

陳品安（左起）、何欣純及陳素月合體聚焦青年政策。（記者廖耀東攝）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今晚與同黨彰化縣長參選人陳素月、苗栗縣長參選人陳品安合體，中台灣女力連線聚焦打造友善青年政策，何欣純承諾成立青年局，以單一窗口助青年在台中安心成家立業，何素月拚把年輕人留住，人口不被掏空；陳品安則允打造青創基地，讓年輕人在苗栗落地生根。

何欣純另指出，中台灣生活圈成形，中台灣縣市要共好共榮，未來會攜黨籍南投縣長參選人溫世政，中台灣「3+1」提出共同政見，聚焦青年創業、就業、圓夢計畫，打造讓年輕人無後顧之憂的環境，包括加強托育、照顧長者等政見，減輕「三明治世代」生活及經濟壓力。

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何欣純今晚攜陳素月與陳品安女力連線，與年輕族群對話；何欣純指出，台中市年輕人口佔1/4，身為全國第二大城市卻是六都中唯一沒有青年局的城市，（台南成立一級單位青年發展委員會），未來她會成立青年局，以單一局處針對年輕人關切的就業、創業、國際交流及人才培訓等提供協助，更協助年輕人投入公共事務，以「夢想辦公室」整合資源協助年輕人，助年輕人築夢踏實。

陳素月則表示，彰化人口外移嚴重，包括也受到台中市磁吸效應，未來會致力招商，爭取科技公司投資彰化等，提供年輕人在家鄉就業，另外，彰化是農業大縣，將推出退儲金制度及科技務農、課程培訓等，致力吸引年輕人返鄉務農。

陳品安直言自己也是後來才在苗栗落地生根的「新苗栗人」，提出「投資苗栗」的計畫，透過創業貸款、留學貸款利息補貼、活化縣內閒置空間，也將支持在地年輕人出國進修，結合桃竹苗大矽谷計劃移入人口，讓苗栗成為青年宜居的城市。

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