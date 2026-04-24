像個台灣人站起來！刺蔣案主角黃文雄文集《為了人權》發表

「四二四刺蔣案」主角黃文雄發表《為了人權：黃文雄文集》。（記者羅沛德攝）

四二四教育基金會今（24）日在獨立書店「左轉有書」舉辦《為了人權：黃文雄文集》新書發表會，收錄「刺蔣案」主角、被警察撲倒時喊出「Let me stand up like a Taiwanese（讓我像個台灣人站起來）」震古鑠今，人稱「Peter」的人權行動者黃文雄橫跨半世紀的個人手稿、文件筆記及重要發表文章。

文集由四二四教育基金會董事、由東吳大學政治系教授陳俊宏主編，回顧黃文雄橫跨半世紀的個人手稿、文件筆記與重要發表文章，書裡匯聚自1970年代以來黃文雄在海內外的各類書寫，紀錄這位行動謀略家的理念及深層的思考脈絡。

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黃文雄今年高齡90歲，畢生反叛威權，半生流亡，世人對黃文雄最熟悉的形象，多半是以一聲槍響行刺蔣經國失敗，卻因此震驚海內外、撬動威權體制的「四二四刺蔣案」刺客。

黃文雄也是推動人權、反思國家制度的運動者，其對國家社會、台灣前途的想像，除了獨立運動外，還有一個最重要的思想基礎，也就是「人權」。

回顧過去，黃文雄在1970年代察覺國際地緣政治情勢變化，以「刺蔣」鬆動「超穩定」的高壓統治結構。1996年，仍是「黑名單」的他，結束海外流亡返台，現身在國人面前。這30年來，他持續投身台灣的民主人權工作，與許多社會運動伙伴，參與大小戰役；其後，黃文雄更以文字書寫傳達行動哲學，引領社會改革，樹立「人權立國」標竿。

今天的新書發表會吸引近百人共襄盛舉，四二四教育基金會董事長詹順貴提及他跟黃文雄結緣於「大埔事件」指出，當時臺灣農村陣線聲援被強徵土地的民眾，黃很有行動力，跟農陣策劃「非暴力抗爭小冊」協助當時行動者。他說，黃文雄不僅上街頭、開記者會，還有寫很多文章。有關黃文雄參與社會運動的紀錄，李惠仁導演的「風吹」紀錄片也即將上映。

鼎力支持文集出版的前衛出版社社長林文欽說，當年那聲槍聲，是「非常重要的一槍」，帶給台灣人非常大的衝擊，正因有當年那一槍，改變了台灣的民主，也影響蔣家政權省思是否要繼續強人政治。他並感謝黃文雄30年前回台灣後就去找他，當時就約定未來若要出版，就讓前衛來做，能夠如願深感榮幸。

主編陳俊宏說，黃文雄是個完美主義者，也是個龜毛的人。這本書本來應由黃文雄自己寫，但因數年前火災燒掉書房裡許多文稿，他跟李惠仁導演在火災後搶救出硬碟，才有今天這本文集，拼湊出黃文雄這30年來的行動哲學。

陳俊宏指出，黃文雄的行動路徑呈現出其思考，並從公民抵抗的角度，思忖全職公民如何介入政治，壯大公民社會，讓人權成為工具箱，人權成為緊箍咒，讓政治人物不得不假戲真作，無論是陳水扁「人權立國」、馬英九「人權國家」、蔡英文「人權是執政地板」。

他也說，而今談的「全民國防」，當時黃文雄已經提出「平民國防」未來如果有機會，可以再出第二本完整呈現。

陳俊宏指出，黃文雄的「人權陽謀」尚未完成，台灣的威權遺續仍在，寧靜革命上未完成，希望能延續黃文雄的理念，讓人權成為這塊土地的DNA。

人權公約施行監督聯盟召集人徐偉群說，黃文雄是人權公約施行監督聯盟創始人，奠定台灣以人權立國的磐石及方向，對台灣民主推進有非常重要的意義。本書記錄了黃文雄為台灣建立的人權座標，讓讀者理解到台灣獨立運動及人權運動是平行前進的。

台灣人權促進會秘書長余宜家及資深研究員施逸翔則強調，台權會有很多會長，最重要的會長就是黃文雄。黃文雄任內用他強大研究能量，獲得海外基金支持，推動1998年人權政策。而其人權立國的藍圖，無論是獨立的人權委員會、人權公約內國法化都能逐漸落實，建立台灣與國際人權社群的連結。

民間司法改革基金會執行長李明洳回顧，蘇建和三人案當年在看似沒有出口的時候，黃文雄提議在濟南教會的「走向黎明」行動，每天傍晚一群人在濟南教會前默默地走，一走就是214天。大家選擇用最穩定、最不退讓的方式，繼續往前尋找希望。這對司改會來說是非常重要非常重要的經驗，因為它提醒我們，制度的改變，從來不是自動發生的，而是來自一群人長時間的堅持。

台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡也指出，當年就是黃文雄促成廢死聯盟，雖然大家都尊崇黃文雄為前輩，也是社運夥伴的明燈，黃文雄則視大家為社運夥伴。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說，國際特赦組織台灣分會黃文雄擔任理事長後，把在地人權議題跟國際人權社群建立更多連結。

新書發表會後，現場也搶先播映導演李惠仁即將在下個月的上映的《風吹》片花，在這部片長116分鐘的紀錄片中，可以看到Peter的天真，同時見證他畢生參與民主人權運動，一路「像個台灣人」挺身而出的身影。

高齡90歲的刺蔣案主角黃文雄發表《為了人權：黃文雄文集》。（記者羅沛德攝）

《為了人權：黃文雄文集》新書發表會在台北舉行，作者、「四二四刺蔣案」主角黃文雄（後左3）及多位人權團體代表出席。（記者羅沛德攝）

刺蔣案主角黃文雄發表《為了人權：黃文雄文集》。（記者羅沛德攝）

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