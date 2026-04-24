苗栗人口外流多嚴重？陳品安曝家長「用腳投票」搬去台中、新竹

陳品安（左起）、何欣純及陳素月女力連線與青年交流。（記者廖耀東攝）

民進黨台中市長參選人何欣純、彰化縣長參選人陳素月及苗栗縣長參選人陳品安，今晚3名女力合體，與青年學子對談及分享對中台灣的願景，陳品安直言，她要讓年輕人留在苗栗，廣設公托及親子公園，並提出青年政策，投資夢想苗栗、創業貸款、創立苗栗天使基金、強化青少年發展空間。

陳品安表示，自己是苗栗的新移民，原本是律師的她因為到苗栗投入環境運動，留在苑裡，並生養下一代，也發現由於台中教育資源的磁吸效應，許多年輕爸媽「用腳投票」遷戶口到台中、新竹，造成苗栗人口流失。

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陳品安表示，擔任議員時積極推動公托及親子公園，在通霄、苑裡，一年新生兒200多人，就有4座公托，希望為苗栗打造好的公托平台，現在她的孩子也送進公托照顧，希望能給予年家庭有更多支持，顧老也顧小，提供三明治世代有更多後援，能好好拚經濟。

針對青年政策，陳品安強調要「投資夢想苗栗」、投資空間，苗栗有很多好的房子，但因人口外移，由政府協助規劃整理老屋修建計畫，提供好的空間，讓年輕人創業，可能一個月租金5000到10000元，活用空間，減輕創業的負擔。

投資教育，陳品安表示，希望提供苗栗孩子出國留學的優惠、免利息貸款，讓世界看到台灣、苗栗。

針對創業貸款，陳品安坦言苗栗縣府雖然沒有錢，但能花小錢幫大家借到錢，她說，苗栗是好山、好水、好靈感的地方，打造年輕人的育成中心、青創中心，創立苗栗的天使基金、青少年發展空間。

陳品安直言自己是「新苗栗人」，她提出青年政策「要讓年輕人留在苗栗。」（記者蔡淑媛攝）

何欣純（中）與陳素月（右）及陳品安今晚3名女力合體，與青年學子對談及分享對中台灣的願景。（記者蔡淑媛攝）

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