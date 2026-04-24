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    首頁 > 政治

    漢神降落台中公有馬路驚見「停車場專用道」 藍綠議員痛斥憑什麼

    2026/04/24 20:17 記者蘇孟娟／台中報導
    因應台中漢神開幕，周邊車道調整，增加行車碰撞風險。（謝家宜提供）

    因應台中漢神開幕，周邊車道調整，增加行車碰撞風險。（謝家宜提供）

    台中市漢神洲際購物廣場開幕迄今營運滿2週，周邊交通屢遭怨大打結，其中為消化進停車場車流，竟以三角錐封圍一線車道，道路淪「漢神停車場專用道」，讓藍綠議員齊聲開罵「憑什麼」，百貨公司做生意，要民眾一起承擔社會成本。

    台中市交通局長葉昭甫強調，透過即時監視設備掌握路況，並於假日派員現地觀測，持續滾動式檢討，再依現況逐步調整相關交通管制措施。

    民進黨議員謝家宜、陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、張芬郁等均質疑，漢神開幕兩週，但因應開幕所調整的交通標誌、標線及管制措施，造成在地居民交通惡夢，尤其不分平假日，交通局都放任綠色三角錐擺滿環中路、崇德十九路，最外側車道竟變「漢神停車場專用道」，交通局在規劃商場周邊交通措施時，只考慮商場的營運，附近的居民飽受商場的交通衝擊，每天上下班的交通變得更塞更痛苦。

    國民黨議員也看不下去，陳政顯痛斥為何交通局能默許進百貨的車輛在馬路上「大排車龍」，甚至封車道讓百貨專用，百貨公司做生意，要自己想辦法消化車流，應內縮百貨空間消化排隊進停車場車流，憑什麼要民眾承擔社會成本，這樣合理嗎，會不會太離譜。

    國民黨議員朱元宏也表示深有同感質疑，例假日封閉一線車道供進百貨使用的法源是什麼，市府審核百貨公司的交維計畫，是否滾動檢討。

    葉昭甫指出，漢神開幕兩週以來，期間歷經棒球及籃球共4場賽事，帶動人潮車流，停車場空間尚有餘裕，周邊交通狀況大致良好，後續將持續觀察並滾動檢討。

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