登記民進黨北區議員提名 簡嘉佑喊話：台中需要台派戰力

簡嘉佑完成台中第九選區（北區）議員登記，將投入議員選舉。（簡嘉佑提供）

民進黨台中第九選區（北區）議員缺額登記今天截止，目前為立委蔡其昌台中辦公室特助的簡嘉佑，昨天完成登記，簡嘉佑今晚表示，「哪裡有需要，我就在那裡！」台中需要更多堅定的台派力量，而北區，更需要一位有即戰力的人，來改變長年累積的難題。

簡嘉佑過去是時代力量台中黨部執行長及黨中央發言人，曾是立委洪慈庸的首位助理，曾參選過台中西屯區市議員，之後加入民進黨，目前擔任蔡其昌台中辦公室特助。

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簡嘉佑表示，10多年來，始終在第一線，從事政治相關工作，也持續關注並投入公共事務，無論是在幕僚角色中協助政策推動，或參與各場選戰、公民運動與地方組織工作，他都在不同的位置上累積實務經驗，也更深刻理解政治工作的本質，是在人民有需要的時候，能夠站出來承擔責任、解決問題。

他長期投入中部地區的組織工作，並加入立法委員蔡其昌的團隊，持續在政治現場學習、服務與前進。

簡嘉佑強調，北區是台中最有溫度、也最具文教底蘊的區域，大家對北區的發展有深切期待，卻也面臨老舊城區更新緩慢、交通壓力與公共設施不足等現實困境。

他說，公共事務不缺口號，但永遠需要願意實際投入、把事情完成，挽起袖子做事的人，這次的角色轉換，不是全新的開始，而是再次回到熟悉的戰場，會帶著過去10多年累積的經驗，與前輩及夥伴們一起，為台中、為北區，持續努力。

台中市北區應選3名議員，目前為民進黨籍陳俞融及國民黨的陳政顯、陳文政，3人均拚連任，民進黨本屆將提名2席，簡嘉佑完成登記，北區依原訂規劃力拚搶攻兩席。

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