川普稱未赴美設廠恐課重稅 洪毓祥：台灣半導體太強應強勢應對

立法院院會行政院長卓榮泰（中）、經濟部長龔明鑫（右）、農業部長陳駿季（左）備詢。（記者陳逸寬攝）

美國總統川普再度點名台灣為晶片供應最大來源，並稱美國將取得近50％晶片市場，同時警告若晶片業者未赴美設廠，最快一年半後將課以高關稅。對此，民眾黨立委洪毓祥表示，「我們的半導體太強，不用讓太多，可以強勢一點」，採購台灣晶片的輝達（NVIDIA）、Google、Apple等美商大廠應向川普push，叫川普不要亂搞。經濟部長龔明鑫回應，「他們有在push」。

行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫等相關部會今赴立法院備詢。立委洪毓祥質詢問及，對於台美關稅貿易兩分協定MOU、ART，完整內容目前仍未送至立法院審議，在沒有牽扯到機密的情況下，是否可先送內容給立委參考？

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卓榮泰指出，談判團隊剛回來的時候，政府有公布了一些內容。龔明鑫說，MOU部分，美國貿易代表署官網有公布Fact Sheet（事實清單），完整內容還沒有做行政上的公布。至於ART，卓榮泰說，也還沒有確定，正在做法律工具的轉換。

卓榮泰提到，美方正啟動301調查當中，MOU、ART在談判團隊剛回來時候，政府有公開一部分資訊，目前還不確定，不過政府依照這些內容，正在跟美方確認，也確保我方在ART當中所得到的待遇。另2.5N晶片產能相關議題，龔明鑫說，還在跟美方協商當中，尚須等232條款公布才能確認。

洪毓祥續問，川普又公開點名台灣，稱美國要取得全球50％晶片市場；美官員指台積電承諾1650億美元、美光承諾2000億美元，加上我政府承諾投資5000億美元，估最終有1兆美元將投資美國。卓榮泰當場回應「沒有」；龔明鑫則說，台美經貿最重要還是根據MOU，雙方MOU怎麼簽訂，我方就照MOU來做。

洪毓祥提及，台灣半導體晶片出口，加上延伸性產品，全球市佔率大約76％，現在川普威脅，如果不到美國設廠，就課以重稅，究竟半導體晶片的課稅，怎麼課？龔明鑫坦言，川普還沒有定清楚，現在半導體晶片是還沒有課稅，也就是零。

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