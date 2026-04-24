為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    赴土城參訪進攻蘇巧慧本命區? 李四川：29區都是我的本命區

    2026/04/24 19:20 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（後排左三）今到土城區參訪聖瑪莉觀光工廠，和小孩子一起做蛋糕。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川（後排左三）今到土城區參訪聖瑪莉觀光工廠，和小孩子一起做蛋糕。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川今天到土城區參訪聖瑪莉觀光工廠，並列為公開行程，對於此舉是否意味進攻民進黨新北市長參選人蘇巧慧的本命區？李四川回應，再過幾天就是母親節，他跟小朋友一起來慶祝、做蛋糕，他說，「29區都是我的本命區，我都會很努力」，他另曝太太曾開過麵包店，他也做過蛋糕。

    李四川今參訪聖瑪莉觀光工廠，逐一參觀業者遊戲DIY教室與遊戲空間，並與小孩子一起做奶油蛋糕，從無到有，展現「做工的人」細心一面，在課程老師按部就班指導下，做蛋糕也難不倒他，做好蛋糕後，他跟小孩們一起在蛋糕成品前合影留念，齊聲喊道「母親節快樂」。

    李四川接受媒體聯訪表示，再過幾天就是母親節，他跟小朋友一起來慶祝母親節、做蛋糕，可能大家不知道，他跟太太結婚的時候，太太開過麵包店，他也烤過麵包、做過蛋糕，但已經大概將近20幾年沒做了，他今天很高興來這裡，最主要還是慶祝再幾天就是母親節，對於本命區「我想29區都是我的本命區，我都會很努力」。

    國民黨新北市長參選人李四川（左）和小孩子一起做蛋糕，另曝太太曾開過麵包店，他也做過蛋糕。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川（左）和小孩子一起做蛋糕，另曝太太曾開過麵包店，他也做過蛋糕。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播