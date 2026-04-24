赴土城參訪進攻蘇巧慧本命區? 李四川：29區都是我的本命區

國民黨新北市長參選人李四川（後排左三）今到土城區參訪聖瑪莉觀光工廠，和小孩子一起做蛋糕。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今天到土城區參訪聖瑪莉觀光工廠，並列為公開行程，對於此舉是否意味進攻民進黨新北市長參選人蘇巧慧的本命區？李四川回應，再過幾天就是母親節，他跟小朋友一起來慶祝、做蛋糕，他說，「29區都是我的本命區，我都會很努力」，他另曝太太曾開過麵包店，他也做過蛋糕。

李四川今參訪聖瑪莉觀光工廠，逐一參觀業者遊戲DIY教室與遊戲空間，並與小孩子一起做奶油蛋糕，從無到有，展現「做工的人」細心一面，在課程老師按部就班指導下，做蛋糕也難不倒他，做好蛋糕後，他跟小孩們一起在蛋糕成品前合影留念，齊聲喊道「母親節快樂」。

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李四川接受媒體聯訪表示，再過幾天就是母親節，他跟小朋友一起來慶祝母親節、做蛋糕，可能大家不知道，他跟太太結婚的時候，太太開過麵包店，他也烤過麵包、做過蛋糕，但已經大概將近20幾年沒做了，他今天很高興來這裡，最主要還是慶祝再幾天就是母親節，對於本命區「我想29區都是我的本命區，我都會很努力」。

國民黨新北市長參選人李四川（左）和小孩子一起做蛋糕，另曝太太曾開過麵包店，他也做過蛋糕。（記者黃政嘉攝）

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