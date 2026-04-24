鄭麗文呼應中國「民族團結進步促進法」 羅文嘉：對台傷害大

海基會秘書長羅文嘉。（海基會提供）

海基會秘書長羅文嘉今（24日）表示，中國於今年3月12日通過、預計7月1日實施的「中華人民共和國民族團結進步促進法」，核心內容包含「五個認同」，並要求堅持中國共產黨的全面領導。羅文嘉認為，國民黨主席鄭麗文赴中的諸多發言，實際上已在呼應「民族團結進步促進法」的核心內容，這對台灣是很大的傷害，國人不能不察。

羅文嘉表示，中共領導人習近平接見鄭麗文，其重點在於拉攏並建立符合中共路線、能配合落實對台戰略的組織型政黨。他強調，習近平想要的絕對不會是台灣人民想要的，國人應警惕中共透過法律與政治手段，企圖影響台灣民主體制的運作。

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羅文嘉指出，鄭麗文在南京談了許多歷史，但其敘事角度並非過去國民黨對中華民國歷史，或國共兩黨歷史的敘事角度，而是完全採用中共的史觀。

「鄭習會」後公布的10項涉台措施，羅文嘉表示，不管是農漁產品、中客來台或中生來台，都不是新的議題，從2005年連胡會之後就一再被拿出來炒作。以農漁產品為例，2005年起中共陸續宣布開放15種水果、11種蔬菜、8種魚類進口零關稅，但從2021年起，鳳梨、蓮霧、荔枝、釋迦、石斑魚、白帶魚、竹莢魚等相繼遭到禁止進口，說停就停，沒有打招呼，也沒有任何協商，讓當初投入養殖或種植的農漁民損失慘重。

羅文嘉強調，這次10項措施仍是同樣的舊題材、重複的方式，本質上都是籌碼，用來收買或拉攏時拿出來用，政府將持續致力於協助農漁民拓展多元國際市場，避免過度依賴不可靠、無保障的單一市場，以免被「勒住脖子」。

有關中客來台旅遊，羅文嘉重申，中客來台是根據2008年海基、海協兩會簽署的協議進行，並由「小兩會」（台旅會與海旅會）執行相關業務。2019年對岸片面終止協議，現在若要恢復，理應回歸既有的大兩會或小兩會協商機制進行磋商。去年2月我方台旅會已正式發函給陸方海旅會，希望就細節進行協商，但超過一年兩個月對方始終未回應，卻在「鄭習會」場合再度提出，顯見這些議題對對岸而言只是政治籌碼。

針對中方透過兩岸航空業者管道提出恢復直航航點需求，羅文嘉表示，目前開放的15個直航點載客率僅約7成，且另外13個可開放包機的點並無人申請，顯示市場需求尚未達到擴點的支撐量。

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