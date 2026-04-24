柯文哲搶食尷尬了！「最後的燙青菜」迷因網瘋傳

網友發揮創意惡搞「最後的燙青菜」。（取自「Wassup 挖砂貓砂」）

民眾黨前主席柯文哲與即將參選新北市長的黃國昌，22日晚間現身板橋湳雅夜市掃街拜票，並率領多位黨內「小雞」在夜市大啖在地美食。然而，整場活動卻因一盤燙青菜爆出令人尷尬的意外插曲。事後，更有網友將當時的直播畫面，惡搞成名畫「最後的晚餐」，這被稱作為「最後的燙青菜」迷因圖隨即在網路上瘋傳，引發熱議。

根據民眾黨當時直播畫面，民眾黨新北市議員參選人吳亞倫吃素，柯文哲得知此事後先是喊：「又一個吃素的。」接著在吳亞倫才吃沒幾口，就將整碗燙青菜搶過，將大半碗夾到自己盤子裡，還把剩下的分給黃國昌。影片曝光後，引發熱議，不少網友直呼柯文哲舉動「沒禮貌」，並稱吳亞倫看起來像是被欺負一樣。

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事後，吳亞倫發文替柯文哲緩頰表示：「那份青菜是共食」、「我吃很飽喔」，但網友對此說法並不買單，並留言質疑「連一盤青菜也要發文澄清」、「林子宇說那碗菜給妳，然後妳用自己的筷子夾進嘴裡，等到被柯文哲拿走，輿論發酵後，再說那碗菜是共食的」。

近日臉書粉專「Wassup 挖砂貓砂」，將直播當下畫面與達文西的名畫「最後的晚餐」完美結合。該圖片立刻在FB、Threads等社群爆紅。

在這張瘋傳的迷因圖中，柯文哲化身為「主客」，正伸手將燙青菜倒入自己盤中，身旁的黃國昌則一臉淡定地接過剩下的菜，而最旁邊的吳亞倫則是一臉無奈與委屈，畫面張力十足，被網友封為「最後的燙青菜」，也讓這起「搶食風波」再度掀起一波高潮。

網友也紛紛留言表示：「阿北：我們之中出了一個叛徒！」、「耶穌將提告」、「每個都是猶大，結果沒半個信徒」、「身為天主教徒，平常很喜歡無傷大雅跟信仰有關哏圖，但這個我超不爽，沒有一個人配坐那張桌子」、「神作」。

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