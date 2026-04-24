非洲3國配合北京阻賴總統出訪 美議員轟：中國打壓台灣「可恥」

總統賴清德原訂22日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼進行國是訪問，卻因中國施壓他國被迫暫緩，此一霸凌行徑引發國際社會強烈反彈。（資料照）

總統賴清德原訂22日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼進行國是訪問，卻因中國施壓非洲塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國，臨時撤銷專機飛越許可，基於安全考量而被迫暫緩。此一霸凌行徑引發國際社會強烈反彈，事發以來，美、日、歐洲等理念相近國家政要紛紛發聲譴責中國脅迫，並聲援台灣。美國參議員史考特（Rick Scott）今（24）日更痛批中國對部分國家施壓以孤立及威脅台灣之行為「可恥」，更對配合北京的國家撂下重話，呼籲各國在此議題上應審慎抉擇，「美國不會忘記你們選擇了哪一邊」。

針對中國蠻橫阻撓台灣元首外交，美國參議員墨克利（Jeff Merkley）強調，支持台灣的民主就是對抗北京的脅迫與霸凌行為。日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司今也發文批評，確保航空安全與保安是國際社會的共同利益，若有國家出於政治意圖而透過他國進行干預，這是極其蠻橫的行為。

請繼續往下閱讀...

古屋圭司直指，中國打著國際貢獻的名義，實際上只考量自身利益，對非洲等開發中國家過度放貸，使其陷入「隱形債務陷阱」，此情況為友好國家敲響警鐘，他也重申無論發生任何情況，日本與台灣的羈絆都不會被破壞。

美、日、歐各國政要聲援/h4>

歐洲各國政要亦對台灣表達堅定支持。斯洛伐克國會議員賈伯（Gabor Grendel）22日聲援表示，由於來自中國不可承受的壓力，部分非洲國家拒絕讓專機飛越領空，導致賴總統無法出席史瓦帝尼國王登基週年慶典。羅馬尼亞參議員吉尼亞（Cristian Ghinea）同日也在社群發文點出，中國向其提供貸款的非洲國家施壓，這種行為不但令自己蒙羞，且對合作夥伴毫無尊重；其同事眾議員穆拉魯（Alexandru Muraru）則重申，政治脅迫不能干擾民航安全。

法國與德國國會議員也接連發聲。法國眾議員游蘇法（Estelle Youssouffa）昨（23）日指責中國脅迫封鎖航班和通訊、孤立台灣的舉動是不可接受的，法國參議員喬瑟芙（Else Joseph）也稱此阻撓國是訪問的施壓行為令人震驚。德國眾議員徐德分（Till Steffen）指出，中國正向非洲國家施壓要求關閉領空，致使一個民主夥伴正在被孤立，呼籲德國聯邦政府應採取更有力措施支持台灣，並從對烏克蘭與俄羅斯的政策中學習。

台阿國會友好協會：各國往來有權免受獨裁干涉

此外，拉丁美洲友台力量同樣嚴正表態。阿根廷台阿國會友好協會榮譽會長坎帕紐利（Marcela Campagnoli）強調，台灣並不孤單，各國應有權自由維持聯繫，免受獨裁政權干涉。福爾摩沙俱樂部烏拉圭協調人維亞納（Pablo Viana）則發布長文聲明，強烈譴責中共政權干預史瓦帝尼與台灣的主權關係及勒索手段。他批評共產主義不容忍自由，企圖以間接封鎖羞辱民主選舉產生的總統，顯示其擴張已對自由構成真實威脅。維亞納呼籲面對此威脅絕不能保持溫吞或沉默，捍衛台灣與史瓦帝尼，就是捍衛國家主權，對抗以恐嚇與勒索為基礎的威權主義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法