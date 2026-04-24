柯文哲夜闖醫院看病歷「施壓」 張育萌批：把自己當土皇帝

有醫護人員在社群爆料，指病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？」該文後來雖已刪除，但已被網紅四叉貓截圖備份。（圖擷自threads）

醫師出身的民眾黨創黨主席柯文哲遭爆，晚上赴新光醫院護理站了解患者病情，並被質疑「電人」、對醫護施壓。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌今天表示，柯文哲才剛搞掉一個分局長，現在又跑去醫院，張口就逼基層醫護交代病情，還真把自己當土皇帝。

張育萌在臉書發文表示，柯文哲被爆，前天深夜跑去新光醫院「電人」，要值班醫師和護理人員向他說明「別人的病情」，被抓包才支支吾吾承認。他今天早上被堵麥，證實是「民眾黨中央黨部一位員工的媽媽」開刀，但手術後第二天出現心律不整。張育萌質疑，「欸不是，柯文哲現在就是無業的貪污犯。為什麼可以深夜闖進醫院，要看別人媽媽的病例？」

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張育萌指出，柯文哲大言不慚說「我自己也是醫療專家」，也一副理所當然說，「員工一定希望找一個他認為很厲害的醫師去幫忙看一下」。他吐槽，「我實在跌破眼鏡，這什麼荒謬發言，哪個退休阿北，會在深夜、主治醫師都下班後，說自己是『醫療專家』，叫值班醫師給他看病患資料？柯文哲實在好大的官威。他還說，因為去的時候只有值班護理長，但他覺得『護理長沒有用啊』，所以就叫主護跟他講病情」。

張育萌續指，柯文哲狡辯說，因為他自己白天行程都滿檔，所以前天跟黃國昌忙完直播，才有辦法去醫院。到醫院已經是晚上10點，「只能問說白天發生什麼事」，所以柯文哲言下之意，就是黃國昌和林子宇害的。阿北想去醫院，但黃國昌逼他要一起直播逛夜市，所以阿北在黃國昌的淫威之下，只能直播完再深夜趕去醫院。

他批評，「這什麼鬼故事？柯文哲白天的行程，不就是他自己排的嗎？請問是有什麼好抱怨的？柯文哲跟黃國昌那天的直播，就是跑去夜市射飛鏢啊。飛鏢只有那天擺攤嗎？什麼理由非得那天去射飛鏢？我想不透」。

張育萌說，新光醫院副院長張益誠今天面對媒體，說是家屬請一位「熱心的醫師協助減輕焦慮」，而這位「熱心醫師」就是柯文哲。新光醫院委婉地表達，柯文哲到醫院時間「確實比一般上班時間晚」。張益誠說，柯文哲當天講話的方式，就是新聞上典型的「柯式語法」，副院長還解釋，「柯式語法」的意思就是「雖然沒有惡意，但聽起來可能有壓力」。

張育萌認為，從副院長到值班護理長，遇到柯文哲夜闖醫院都有夠衰，簡直飛來橫禍，過去聽過「柯政猛於虎」，只是萬萬沒想到，都已經市長卸任被判刑17年，還可以深夜施壓基層醫護。

他怒轟，柯文哲才剛搞掉一個分局長，夜市人人避之唯恐不及。現在跑去醫院，張口就逼基層醫護交代病情，還真把自己當土皇帝。

柯文哲遭爆晚上赴新光醫院護理站了解患者病情，並被質疑「電人」、對醫護施壓。（資料照）

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