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    首頁 > 政治

    藍政客突狂提馬鈴薯 吳音寧發聲：想起北農菜價之亂

    2026/04/24 16:06 即時新聞／綜合報導
    吳音寧附上一張彰化縣溪州鄉田野裡剛採收的有機馬鈴薯照片，呼籲網友：「土生土長的台灣馬鈴薯，真的超級好吃。大家多多支持喔！」（取自吳音寧臉書）

    吳音寧附上一張彰化縣溪州鄉田野裡剛採收的有機馬鈴薯照片，呼籲網友：「土生土長的台灣馬鈴薯，真的超級好吃。大家多多支持喔！」（取自吳音寧臉書）

    台灣進口美國加工馬鈴薯實施新規，遭外界質疑恐放寬發芽馬鈴薯進口；不少藍、白政治人物、粉專近日火力全開狂打此議題。前北農總經理吳音寧嘆，台北的藍營政客，平時從來不關心農業，突然跳出來講馬鈴薯，讓她想起多年前，在北農經歷的菜價之亂。她說，這次又要假藉馬鈴薯之名，操作政治鬥爭，實在是「有夠老套！」

    吳音寧昨日在臉書發文表示，長期以來，台灣人食用的馬鈴薯，不乏仰賴進口。進口量約為國產的兩倍。根據（107年）公告的「食用馬鈴薯輸入檢疫條件」，只要有五毫米以上芽體的馬鈴薯，就不得輸入。台美貿易談判之後，食用馬鈴薯的進口規範，完全都沒有變。而在今年（115年）二月，農業部另外公告了「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」。

    「根據最新的規定，大家知道，送達加工廠後，芽體多長的加工用馬鈴薯，就應棄置、不得進行加工嗎？」吳音寧在文中詢問網友，接著她也解答：「答案是，依然是五毫米。」她指出，而且加工用馬鈴薯，必須先行標註不會流入市面。必須備妥文件後，以安全防護措施直接運往加工廠。「所以，為何會有馬鈴薯之亂？為何台北的藍營政客，平時從來不關心農業，會突然跳出來講馬鈴薯？」

    吳音寧說，不免想起多年前，她在北農經歷的菜價之亂。從那之後，這群平時對農業不聞不問的台北政客，每隔一段時間，就要假借民生議題，把惡劣的政治鬥爭手法，一而再、再而三的重演。「這次，又要假藉馬鈴薯之名，操作政治鬥爭——實在是，有夠老套！」

    最後，她也附上一張彰化縣溪州鄉田野裡剛採收的有機馬鈴薯照片，呼籲網友：「土生土長的台灣馬鈴薯，真的超級好吃。大家多多支持喔！」

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