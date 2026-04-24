前高公局分局長賴榮俊涉收賄823萬護航圍標 監院彈劾並糾正高公局

監察院。（資料照）

交通部高速公路局（下稱高公局）中區及南區養護工程分局前分局長賴榮俊，涉嫌長期收受廠商賄賂高達823萬元，洩漏採購機密並護航特定廠商詐術圍標高達30件、總金額逾8.6億元之工程。監察院除已另案通過彈劾賴榮俊外，並提案糾正高公局，嚴正指出三大嚴重行政違失，要求必須澈底檢討改善。

監察委員蔡崇義、王幼玲、葉宜津深入調查後發現，高公局不僅內部採購與監督機制形同虛設，案發後更對賴員輕縱准予復職。調查指出，高公局長期便宜行事，於工程契約中違法包裹勞務需求，編列「工務作業費」逕行要求得標廠商提供「派駐人員」進駐機關協助行政庶務。賴榮俊即利用此制度漏洞，將廠商派駐人員廖嵐卿視為私人秘書，前後11次指示其攜帶現金前往銀行，替賴員及其配偶存匯達479萬元（其中368萬元為賄款），派駐人員淪為貪官「私人洗錢工具」，嚴重混淆公私分際。

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此外，監委指出，底價核定權力過度集中於首長一人，淪為利益交換籌碼。高公局各分局長期放任分局長擁有底價核定之絕對權力，未成立客觀獨立之「底價審議小組」進行實質審查。賴榮俊隻手遮天，配合圍標廠商需求肆意洩漏及墊高底價；經查，本案30件圍標案中，存有高達12件於減價後，決標金額竟與底價相同，另有多起精準命中底價98%以上之異常現象，顯見底價資訊已遭嚴重外洩與操控。

針對後續懲處，監委嚴正指出高公局「官官相護」，面對涉貪重罪竟輕縱復職。賴員違法亂紀長達8年，案情經檢方起訴且事證明確，然高公局召開考績委員會時，竟無視其犯行對機關聲譽之毀滅性打擊，以13票對1票之懸殊比例，決議僅予「一次記一大過」，未採免職處分。況賴員停止羈押後，高公局消極不行使「先行停職」權限，反率准其復職，並安排擔任局本部「主任工程司」之簡任要職，嚴重打擊奉公守法公務員之士氣。

監委強調，公務員本應廉潔自持，高公局長期縱容主管廉政風險控管失靈，致使國家採購公信力遭受嚴重侵蝕。高公局應痛定思痛，全面檢討工程契約人力派駐之適法性，並建立底價異常檢核與覆核機制，杜絕「內神通外鬼」之貪瀆弊端再生，以昭公信。

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