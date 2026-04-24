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    暗酸柯文哲？石明謹憶警界關說神回覆 網笑：沒護理站情節？

    2026/04/24 15:45 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲、前台北市長近日晚間闖護理站看病歷「電人」，今柯受訪證實有到醫院並稱「我自己是醫療專家」。對此，過去常有處理車禍案情時，常遇到不同人或長官介入「關切」的情形，曾任警察石明謹今分享過往自身面對長官關說時的應對，並坦言每逢重大車禍案，總會接到各種電話，從督察到資訊室主任都有，讓他感到相當困擾。

    石明謹今日於臉書發文指出，「以前常會碰到有人來關心車禍案情，尤其是重大車禍的時候就會很煩，什麼奇怪的長官都會打電話來問，從督察到資訊室主任都有」。

    面對這些關心，他通常僅會口頭簡單描述案發經過，至於卷宗內容、監視器畫面及雙方的陳述等，他一律以「案件已移送、不在手上」為由回應。若對方搬出身分或背景，例如：聲稱與分局長關係匪淺，要求他打電話詢問，石明謹總是以「但是我跟我們分局長不熟、沒他電話，你熟可以自己問他」回擊。

    至於甚麼退休10多年的前松山分局長，跑到萬華分局調閱資料一說，石明謹直說「更是不可能」發生。他最後提出「善意提醒」，呼籲民眾別以為朋友是退休分局長就懂車禍分析，直指對方可能這輩子連一件車禍都沒處理過。

    消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「您好像在臭某醫學教授，但是我沒有證據」、「故事中怎麼沒有護理站情節？」、「哈哈哈！某前台北市長」，還有網友反諷地說「人家分局長沒處理過車禍，但是出過很多次車禍讓人處理啊！久病成良醫」。

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    石明謹。（資料照）

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