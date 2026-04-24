蘇巧慧推「醫界為巧慧加油」系列影片 首集分享增設AED故事

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續加強空戰宣傳，今（24）日推出「醫界為巧慧加油」系列短影音。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續加強空戰宣傳，今（24）日推出「醫界為巧慧加油」系列短影音。蘇巧慧競選辦公室指出，此系列為中西醫師、中藥商、物理治療師、癌症及罕病防治、長期照顧、幼兒醫療照顧等不同領域醫事人員拍攝影片，分享蘇巧慧長期為各級醫療、各類醫事人員、病友等爭取資源和完善制度的努力，首集影片由「台灣公眾除顫發展協會」理事長徐震宇敘述蘇巧慧與協會共同推動全國增設3千多台AED的故事。

蘇巧慧說，她認為「急救是每個人的責任」，熟悉CPR與AED的操作就能減少憾事發生，因此過去她長期和立法院厚生會、厚生基金會合作推廣CPR與AED的急救知識，也舉辦AED勸募活動，實際體驗過很多次CPR與AED的操作，至今已培訓6.4萬多人學習急救知識；未來若當選新北市長，一定會繼續推廣急救知能，強化社區急救量能。

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徐震宇表示，蘇巧慧2020年在立法院社會福利及衛生環境委員會提案要求衛福部修正關於「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」相關規定，促使全國AED的數量增加3千多台，「等於為全台灣增加3千多個救命的機會」，蘇巧慧也響應立法院厚生會、厚生基金會的AED勸募活動，補足國中與派出所共1200台AED的缺口。

徐震宇指出，他非常感謝蘇巧慧扮演官方與民間專業人士的溝通橋樑，她也來找他學習如何正確操作CPR與AED、止血帶等救命工具，對於蘇巧慧尊重生命、實事求是的精神相當感佩，AED雖然有救命效益，但是必須放在對的地方才有效益，「人也是一樣，要在對的地方，才能夠發揮更大的效益」，因此支持蘇巧慧當新北市長。

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