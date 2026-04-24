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    首頁 > 政治

    立委吳宗憲駁參選宜蘭縣長空降說 吳亞蓁遭反控下戰帖邀辯論

    2026/04/24 14:48 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣礁溪鄉長參選人吳亞蓁，遭立委吳宗憲反指是空降，她下戰帖邀吳進行政策辯論。（圖取自吳亞蓁臉書）

    民進黨宜蘭縣礁溪鄉長參選人吳亞蓁，遭立委吳宗憲反指是空降，她下戰帖邀吳進行政策辯論。（圖取自吳亞蓁臉書）

    國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲，今天在立法院受訪時駁斥地方「空降說」，反指民進黨宜蘭縣礁溪鄉長參選人吳亞蓁才叫「空降」。對此，吳亞蓁反擊，遊子返鄉卻被指控為空降，藍營縣長參選人公然「反返鄉、挺外移」令人吃驚，力邀來場政策辯論，有信心讓吳宗憲「雞嘴變鴨嘴！」

    吳宗憲今天在台北接受媒體聯訪時說，民進黨狂打「空降」這兩個字，他自己是不認同這句話，從當立委第一天開始選擇宜蘭後，就一直在宜蘭努力、付出，「空降是說你選舉到了才丟一個人過去，那個叫空降。」

    他說，跟礁溪民進黨候選人相比，她之前也是在新北要選那個議員初選，初選沒有過就到宜蘭去，那個才叫空降吧？雖然她是那邊的出身沒有錯，但是一直都在外地奮鬥，然後因為選舉才過去，「我想那個才是定義上的空降。」

    遭吳宗憲劍指的吳亞蓁，是礁溪白鵝村人，獲民進黨徵召前，是現任立委張宏陸辦公室主任，也是蘇系子弟兵，在雙北擁有豐富選務經驗。

    吳亞蓁反擊，自己就是白鵝村長大的宜蘭人，身分證開頭就是G，反倒是吳宗憲既不生在宜蘭、職涯也從來沒選擇過宜蘭，現在為了選舉才來消費宜蘭，甚至很多鄉親都在說，吳宗憲初選後就很少看到人，誰是真心愛家鄉、誰是為選舉來沾醬油，相信鄉親看得很清楚。

    吳亞蓁喊話，邀請吳宗憲到礁溪，來一場地方政策辯論會，讓鄉親檢視，誰對礁溪熟悉、誰的政策有利，自己有信心讓吳宗憲「雞嘴變鴨嘴」。

    吳亞蓁強調，北漂是多數宜蘭人共同的無奈，返鄉則是多數宜蘭人的盼望，這大概是吳宗憲這個外地人無法理解的，顯然吳宗憲離宜蘭人還太遠，呼籲吳宗憲放下身段，好好傾聽宜蘭，先瞭解土地，再來談選舉。

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